Izabrano idejno rješenje: Stanivuković najavio izgradnju Memorijalnog parka šargovačkim đacima (FOTO)

Nakon završetka izgradnje Centralnog spomen-obilježja odmah smo započeli proceduru izgradnje Memorijala za 52 učenika koje su na mučki način ustaše ubile 7. februara 1942. godine, poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.
On je potvrdio da je Međunarodnim opštim javnim konkursom izabrano idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje autorskog tima koji čine Nikola Dmitrović, Borjana Malčić Savić, Srđan Pavlović i Damjan Krivošija.
"Naša je dužnost da istinu sačuvamo, da bol ne utihne u zaboravu i da imena i sudbine naših 52 anđela žive vječno kao opomena da se takvo zlo nikada i nigdje više ne ponovi", naglasio je gradonačelnik.
U skladu sa uslovima Međunarodnog opšteg javnog konkursa za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja memorijala za stradale učenike Šargovca, objavljenog 11.11.2025.god. i odluke Konkursne komisije od 08.01.2026.godine, gradonačelnik Grada Banja Luka, dana 19. januara 2026. godine donio je odluku o dodijeli nagrada.Izvor: Grad Banjaluka
Prva nagrada dodjeljuje se za rad pod šifrom autora „9464PX1“, Autor: „Dabarh“ d.o.o. Banjaluka, Autorski tim: Nikola Dmitrović, dipl.inž.arh, Borjana Malčić Savić, dipl.inž.arh, Slobodan Popadić, master građ, Srđan Pavlović, dipl.inž.građ. i Damjan Krivošija, dipl.inž.arh.;
Druga nagrada dodjeljuje se za rad pod šifrom autora „44017TE“, Autor: Branimir Orelj, dipl.inž.arh. iz Banjaluke;
Otkup: za rad pod šifrom autora „25105AS“, Autor: „Artisan studio“ Sandra Radomirović, s.p. Banjaluka za rad pod šifrom autora „13579CK“ – Autorski tim: Prof. Miloš Komlenić, dipl.inž.arh, Prof. Ivan Rašković, dipl.inž. arh, Maša Žujović, mast.inž.arh, Milijana Živković, mast.inž.arh, Aleksa Jordanovski, dipl.inž.arh. i saradnici Nikolina Krunić, mast.inž.arh i Jovana Stojević, mast.inž.arh, svi iz Srbije.
Takođe, Konkursna komisija je odlučila da radu koji je svojom idejom i kvalitetom razrade ostvario umjetnički domet i reprezentativnost, dodjeli nenovčano priznanje – pohvalu i to autorskom radu , pod šifrom autora „28288KH“ – Autor: Dejana Đorđević Krstić, mast.inž.arh iz Srbije.
Kako je navedeno u obrazloženju Konkursne komisije, nakon detaljne analize svih pristiglih radova, Komisija je odlučila da kao pobjedničko rješenje izabere idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje memorijala za stradale učenike u Šargovcu rad pod šifrom autora „9464PX1“, zbog njegove izuzetne prostorne, simboličke i emocionalne vrijednosti, kao i visokog stepena arhitektonske zrelosti i autorske dosljednosti.Izvor: Grad Banja Luka
"Odabrani rad se izdvaja jasnom i snažno artikulisanom prostornom naracijom, u kojoj arhitektura prevazilazi ulogu forme i postaje aktivni medij sjećanja. Koncept sekvencijalnog kretanja kroz prostor, podijeljenog u pet jasno definisanih ambijenata, omogućava postepeno uvođenje posjetioca u memorijalni sadržaj, stvarajući snažan emotivni luk – od svakodnevice i javnog života, preko nelagode i tišine, do kulminacije i katarze", navodi se u obrazloženju.
Dodaju da se posebna vrijednost rada ogleda u uspješnom kontrastu između javnog, živog prostora i duboko introspektivnog memorijalnog ambijenta, čime se tragedija ne izoluje od savremenog života, već se integriše u kolektivno pamćenje zajednice.
Kompletno obrazloženje Konkursne komisije pogledajete OVDJE.Izvor: Grad Banja Luka
Konkursni radovi biće izloženi u galerijskom prostoru Kuće Milanovića u periodu od 06. do 20. februara 2026.godine, a svečano otvorenje izložbe biće upriličeno u petak 06. februara u 18.00 časova.
