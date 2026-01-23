Izabrano idejno rješenje: Stanivuković najavio izgradnju Memorijalnog parka šargovačkim đacima (FOTO)

Nakon završetka izgradnje Centralnog spomen-obilježja odmah smo započeli proceduru izgradnje Memorijala za 52 učenika koje su na mučki način ustaše ubile 7. februara 1942. godine, poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Izvor: Grad Banja Luka

On je potvrdio da je Međunarodnim opštim javnim konkursom izabrano idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje autorskog tima koji čine Nikola Dmitrović, Borjana Malčić Savić, Srđan Pavlović i Damjan Krivošija.

"Naša je dužnost da istinu sačuvamo, da bol ne utihne u zaboravu i da imena i sudbine naših 52 anđela žive vječno kao opomena da se takvo zlo nikada i nigdje više ne ponovi", naglasio je gradonačelnik.

U skladu sa uslovima Međunarodnog opšteg javnog konkursa za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja memorijala za stradale učenike Šargovca, objavljenog 11.11.2025.god. i odluke Konkursne komisije od 08.01.2026.godine, gradonačelnik Grada Banja Luka, dana 19. januara 2026. godine donio je odluku o dodijeli nagrada.

Prva nagrada dodjeljuje se za rad pod šifrom autora „9464PX1“, Autor: „Dabarh“ d.o.o. Banjaluka, Autorski tim: Nikola Dmitrović, dipl.inž.arh, Borjana Malčić Savić, dipl.inž.arh, Slobodan Popadić, master građ, Srđan Pavlović, dipl.inž.građ. i Damjan Krivošija, dipl.inž.arh.;

Druga nagrada dodjeljuje se za rad pod šifrom autora „44017TE“, Autor: Branimir Orelj, dipl.inž.arh. iz Banjaluke;

Otkup: za rad pod šifrom autora „25105AS“, Autor: „Artisan studio“ Sandra Radomirović, s.p. Banjaluka za rad pod šifrom autora „13579CK“ – Autorski tim: Prof. Miloš Komlenić, dipl.inž.arh, Prof. Ivan Rašković, dipl.inž. arh, Maša Žujović, mast.inž.arh, Milijana Živković, mast.inž.arh, Aleksa Jordanovski, dipl.inž.arh. i saradnici Nikolina Krunić, mast.inž.arh i Jovana Stojević, mast.inž.arh, svi iz Srbije.

Takođe, Konkursna komisija je odlučila da radu koji je svojom idejom i kvalitetom razrade ostvario umjetnički domet i reprezentativnost, dodjeli nenovčano priznanje – pohvalu i to autorskom radu , pod šifrom autora „28288KH“ – Autor: Dejana Đorđević Krstić, mast.inž.arh iz Srbije.

Kako je navedeno u obrazloženju Konkursne komisije, nakon detaljne analize svih pristiglih radova, Komisija je odlučila da kao pobjedničko rješenje izabere idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje memorijala za stradale učenike u Šargovcu rad pod šifrom autora „9464PX1“, zbog njegove izuzetne prostorne, simboličke i emocionalne vrijednosti, kao i visokog stepena arhitektonske zrelosti i autorske dosljednosti.

"Odabrani rad se izdvaja jasnom i snažno artikulisanom prostornom naracijom, u kojoj arhitektura prevazilazi ulogu forme i postaje aktivni medij sjećanja. Koncept sekvencijalnog kretanja kroz prostor, podijeljenog u pet jasno definisanih ambijenata, omogućava postepeno uvođenje posjetioca u memorijalni sadržaj, stvarajući snažan emotivni luk – od svakodnevice i javnog života, preko nelagode i tišine, do kulminacije i katarze", navodi se u obrazloženju.

Dodaju da se posebna vrijednost rada ogleda u uspješnom kontrastu između javnog, živog prostora i duboko introspektivnog memorijalnog ambijenta, čime se tragedija ne izoluje od savremenog života, već se integriše u kolektivno pamćenje zajednice.

Kompletno obrazloženje Konkursne komisije pogledajete OVDJE.

Konkursni radovi biće izloženi u galerijskom prostoru Kuće Milanovića u periodu od 06. do 20. februara 2026.godine, a svečano otvorenje izložbe biće upriličeno u petak 06. februara u 18.00 časova.

