Milionski tender za novčanice: Centralna banka za izradu papirnog novca izdvaja 21,5 miliona KM

Centralna banka Bosne i Hercegovine raspisala je tender za izradu papirnih novčanica, a u te svrhe planiraju dati 21,5 miliona maraka.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Centralna banka je tenderom zatražila izradu novčanica apoena 10, 20, 50, 100 i 200 KM, a nabavka se sprovodi ograničenim postupkom.

Kada su u pitanju tehnička i profesionalna sposobnost Centralna banka je zatražila uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora u posljednje tri godine, a čija je ukupna vrijednost najmanje deset miliona evra, sa predmetom ugovora izrada novčanica EUR.

"Navedeni zahtjev je usklađen sa odredbama odluke o politici izrade novčanica i kovanog novca konvertibilne marke, koja obavezuje da novčanice konvertibilne marke u pogledu kvaliteta, vijeka trajanja i zaštite krivotvorenja budu na nivou aktuelnih tehnoloških standarda u zemljama Evropske unije, te da ovlaštena kompanija kojoj se povjeri izrada KM gotovog novca mora imati dokazano uspješno iskustvo i reference u izradi EUR novčanica", pojasnili su u Centralnoj banci, objavio je "Capital".

Još su između ostalog zatražili i da ponuđač koji će biti zadužen za izradu novčanica ima na raspolaganju laboratoriju za kontrolu kvaliteta papira za novčanice i tinte, te da papir koji će se korisiti za izradu novčanica KM mora biti proizveden kod proizvođača papira koji je akreditovan za izradu papira za EUR novčanice od strane Evropske centralne banke.

Istaknuto je da će se količina novčanica koje je potrebno izraditi nalaziti u drugom dijelu tenderske dokumentacije, odnosno u fazi poziva za dostavljanje ponuda i biće dostupna isključivo kvalifikovanim kandidatima.

Trenutno je u toku faza pretkvalifikacije.