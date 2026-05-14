Stare novčanice KM mogu se zamijeniti do 2035: CBBiH objavila instrukcije za apoene bez zaštitne niti

Autor Dušan Volaš
Stare novčanice koje nemaju mikrooptičku zaštitnu nit u apoenima od 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM, od sad se mogu zamijeniti u kancelarijama Centralne banke BiH u Sarajevu i Banjaluci.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: CBBIH

Riječ je o novčanicama na kojima je navedena godina proizvodnje od 1998. do 2009.

Za zamjenu je potrebno ponijeti važeći lični dokument radi identifikacije, a ovlaštena osoba će provjeriti ispravnost novčanice i, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi, izvršiti njenu zamjenu.

Iz Centralne banke BiH saopšteno je da će zamjena trajati do 2035. godine.

Zamjena u Banjaluci može se izvršiti u Glavnoj banci Republike Srpske Centralne banke.

