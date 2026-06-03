Strogi uslovi za besplatne placeve u Banjaluci: Evo ko može da konkuriše

Grad Banjaluka propisao je stroge uslove za dodjelu besplatnih placeva porodicama sa više djece, mladim bračnim parovima i samohranim roditeljima. Predviđena je podjela 346 dunuma zemljišta.

Izvor: Grad Banjaluka/ Aleksandar Čavić

Porodice sa četvoro i više djece, mladi bračni parovi do 35 godina, kao i samohrani roditelji koji planiraju aplicirati za besplatne placeve u Banjaluci moraće da ispune stroge kriterijume i uslove koje je propisala gradska administracija, piše Capital.

Takođe, pored toga biće potrebno i da većina u gradskom parlamentu, (koju predvodi SNSD) glasa i podrži Odluku o raspisivanju javnog konkursa.

Pored toga što podnosioci zahtjeva ne smiju posjedovati nepokretnosti na teritoriji Republike Srpske, niti u mjestu rođenja, ključni uslov je i kontinuirano prebivalište na području grada Banjaluka u trajanju od najmanje dvije godine.

Kada je riječ o specifičnim kategorijama, za mlade bračne parove neophodno je da oba supružnika u trenutku prijave imaju manje od 35 godina, da su vjenčani, kao i da su državljani Bosne i Hercegovine.

Samohrani roditelji svoj status moraju dokazati rješenjem nadležnog Centra za socijalni rad.

Kod porodica sa četvoro i više djece ona mogu biti bračna, vanbračna i usvojena, pastorčad ili ona koja su uzeta pod starateljstvo.

Ovaj model, koji se oslanja na nedavne izmjene Zakona o stvarnim pravima Republike Srpske, predviđa i stroge obaveze za korisnike parcela.

Tako će nosioci prava građenja biti dužni da stambeni objekat izgrade u roku od pet godina od uvođenja u posjed, dok će prodaja izgrađenih objekata biti zabranjena u periodu od deset godina od dobijanja upotrebne dozvole.

Iz gradske uprave poručuju da je cilj ove mjere pružanje direktne podrške najosjetljivijim i perspektivnim kategorijama stanovništva, kako bi se stvorili uslovi za njihov ostanak i prosperitet u Banjaluci.

Inače, kako smo to ranije objavili, gradska uprava Banjaluka planira da podijeli 346 dunuma zemlje i to najviše u Bukvaleku.

U ovoj mjesnoj zajednici koja je od centra grada udaljena oko šest kilometara na raspolaganju je skoro 132.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta.

Zemlja će se dijeliti i u Gornjim Borkovićima, Donjoj Piskavici, Motikama, Donjem Pervanu i Dragočaju.

Prema Pravilniku o uslovima i načinu osnivanja prava građenja na nepokretnostima u svojini grada Banjaluka bodovaće se godine života, stručna sprema, broj djece ali i bračni staž.

Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju će dobijati dodatne bodove kao i osobe sa invaliditetom.