Minić: Postignut dogovor sa roditeljima-njegovateljima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić objavio je da je postignut dogovor sa roditeljima-njegovateljima.

Izvor: Savo Minić/X

"Finalizovaćemo zakonsko rješenje već sutra na sjednici Vlade, a potom tražiti podršku na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske", saopštio je Minić na "Iksu" nakon sastanka sa predstavnicima organizacija i udruženja koja okupljaju roditelje djece sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom.

Dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti trebalo bi da bude produženo pravo roditelja-njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina života

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