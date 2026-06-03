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Minić: Postignut dogovor sa roditeljima-njegovateljima

Minić: Postignut dogovor sa roditeljima-njegovateljima

Autor Nikolina Damjanić
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić objavio je da je postignut dogovor sa roditeljima-njegovateljima.

HJ403ggWcAEjC8a.jpg Izvor: Savo Minić/X

"Finalizovaćemo zakonsko rješenje već sutra na sjednici Vlade, a potom tražiti podršku na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske", saopštio je Minić na "Iksu" nakon sastanka sa predstavnicima organizacija i udruženja koja okupljaju roditelje djece sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom.

Dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti trebalo bi da bude produženo pravo roditelja-njegovatelja za lica sa smetnjama u razvoju i nakon navršenih 30 godina života

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Tagovi

Savo Minić Vlada RS roditelji njegovatelji zakon

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