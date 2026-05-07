Vlada Srpske utvrdila izmjene zakona: Nova prava za roditelje njegovatelje

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uvodi pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika.

Iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću precizirano je da prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su prema odredbama Zakona o dječjoj zaštiti koristili pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, a čije dijete je navršilo 30 godina života, zbog čega roditelji gube pravo propisano Zakonom o dječjoj zaštiti.

Drugoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji djeteta koje ima znatne smetnje u razvoju, ali čije stanje ne zahtijeva posebnu njegu kao kod djece čiji roditelji ostvaruju pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju prema Zakonu o dječjoj zaštiti.

Imajući u vidu, navodi se u saopštenju, da su obje kategorije korisnika prepoznate kao one kojima je potrebna finansijska podrška zbog nemogućnosti zapošljavanja roditelja, ovim zakonom je propisano navedeno pravo kao poseban vid podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, odnosno lica sa invaliditetom.

Podsjećamo, izmjene ovog zakona izazvale su brojne reakcije roditelja koji su istakli njegove nedostatke.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti naći će se pred poslanicima Narodne skupštine RS 19. maja po hitnom postupku.

