Vlada Srpske utvrdila izmjene zakona: Nova prava za roditelje njegovatelje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uvodi pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika.

Vlada Srpske utvrdila izmjene zakona o roditeljima njegovateljima Izvor: Vlada RS

Iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću precizirano je da prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su prema odredbama Zakona o dječjoj zaštiti koristili pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, a čije dijete je navršilo 30 godina života, zbog čega roditelji gube pravo propisano Zakonom o dječjoj zaštiti.

Drugoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji djeteta koje ima znatne smetnje u razvoju, ali čije stanje ne zahtijeva posebnu njegu kao kod djece čiji roditelji ostvaruju pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju prema Zakonu o dječjoj zaštiti.

Imajući u vidu, navodi se u saopštenju, da su obje kategorije korisnika prepoznate kao one kojima je potrebna finansijska podrška zbog nemogućnosti zapošljavanja roditelja, ovim zakonom je propisano navedeno pravo kao poseban vid podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, odnosno lica sa invaliditetom. 

Podsjećamo, izmjene ovog zakona izazvale su brojne reakcije roditelja koji su istakli njegove nedostatke.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti naći će se pred poslanicima Narodne skupštine RS 19. maja po hitnom postupku.

