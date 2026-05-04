Olakšanje za roditelje njegovatelje: Vlada Srpske mijenja Zakon, dodatak i nakon 30. godine života

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar zadravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić najavio je da će Vlada Srpske na sjednici u četvrtak, 7. maja, razmatrati izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti kojima će biti uveden poseban dodatak za brigu o licima ometenim u razvoju.

"Izmjenama i dopunama su predviđene dvije stvari - da roditelji njegovatelji mogu dodatak za brigu o djetetu ometenom u razvoju da ostvare i nakon 30. godine lica ometenog u razvoju", rekao je Šeranić na konferenciji za novinare u Banjaluci povodom 100 dana rada Vlade Srpske.

Ovim izmjenama, dodao je Šeranić, biće uveden dodatak i za lica koja nisu do sada ostvarivala status roditelja njegovatelja.

"Ova prava će se isplaćivati iz budžeta i za to će biti obezbijeđeno 12 miliona KM do kraja godine", rekao je Šeranić.

On je dodao da će se izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti naći po hitnoj proceduri na sjednici Narodne skupštine koja je zakazana za 19. maj. 

(Srna)

