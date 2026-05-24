Njemačka pogođena rekordnim manjkom radnika: U jednoj profesiji deficit skočio za više od 40 odsto

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Njemačka se suočava sa sve većim manjkom kvalifikovane radne snage, a u jednoj profesiji broj nepopunjenih radnih mjesta tokom 2025. skočio je za više od 40 odsto. Stručnjaci upozoravaju da ovakav deficit do sada nije zabilježen.

Prema analizi Centra za kompetencije za obezbjeđivanje kvalifikovane radne snage, u Njemačkoj je tokom 2025. zabilježen rekordan manjak kvalifikovanih mesara i prodavaca mesa. Poslodavci su u prosjeku ostajali bez kandidata za 4.665 radnih mjesta u toj branši, prenosi DPA.

U odnosu na prethodnu godinu, riječ je o skoku od više od 40 odsto, što je najveći rast manjka kvalifikovanih radnika među svim posmatranim zanimanjima, piše Feniks. Stručnjak centra Jurek Tideman istakao je da takav nivo manjka dosad nije zabilježen.

Pritisci i manjak novih radnika

Problem se ne može objasniti samo slabijim interesovanjem mladih za to zanimanje. Veliku ulogu ima i starosna struktura zaposlenih. U 2024. godini 38 odsto radnika u prodaji mesa bilo je starije od 55 godina, što znači da se veliki dio njih približava penziji. Istovremeno, u sektor ulazi premalo novih radnika, pa se pritisak na poslodavce dodatno povećava.

Podaci pokazuju i da se broj zaposlenih u toj grupi zanimanja između 2017. i 2024. smanjio za više od 19 odsto. Riječ je o radnicima koji najčešće rade u mesarama i supermarketima, od prodavaca mesa i mesnih prerađevina do specijalizovanih prodavaca.

Snažan rast manjka radnikabilježe i neka druga zanimanja. Među rukovaocima građevinskim mašinama 2025. godine nije bilo moguće popuniti više od 1.500 radnih mjesta, što je povećanje od 38 odsto u odnosu na godinu prije. U tu grupu ulaze, između ostalog, radnici u niskogradnji (putari) i visokogradnji.

Sve izraženiji manjak poreskih savjetnika

U toj profesiji je broj nepopunjenih pozicija porastao za gotovo 27 odsto, na 2318 radnih mjesta. Kada se gledaju apsolutne brojke, najveći manjak i dalje se bilježi u tehničkim i socijalnim zanimanjima. Najviše nedostaje stručnjaka za električne instalacije u građevinarstvu, gdje je prošle godine ostalo prazno više od 16.200 radnih mjesta. Slijedi njega starijih lica, sa više od 15.200 nepopunjenih pozicija.

Na nivou cijelog tržišta rada, manjak kvalifikovanih radnika u Njemačkoj se ipak smanjio. Bez odgovarajućih kandidata ostalo je više od 369.000 radnih mjesta, gotovo četvrtinu manje nego godinu dana ranije, piše Večernji.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da taj pad ne znači nužno oporavak. Tideman ističe da je razlog prije svega slabija ekonomija: preduzeća zbog stagnacije i neizvjesnih očekivanja raspisuju manje konkursa, a dio otvorenih pozicija uopšte ne popunjavaju.

Ako se ekonomska aktivnost ponovo pojača, Njemačka bi se vrlo brzo mogla suočiti sa još većim pritiskom na tržištu rada i novim rastom potražnje za kvalifikovanim radnicima. 

