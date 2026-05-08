Patike 5, flaša vina 1 evro: Bankrotirao svjetski poznati prodavac hrane, rasprodaja u toku

Njemački online prodavac prehrambenih proizvoda prijavio je stečaj – i sada od toga mogu da profitiraju lovci na povoljne ponude: brendirani proizvodi sada se prodaju po najnižim cijenama tokom likvidacije.

Ko živi u inostranstvu i poželi njemačke brendove, zna taj problem: Haribo, Ritter Sport, Maggi Fix ili Tchibo kafa su u Americi, Australiji ili Japanu teško dostupni. Upravo tu prazninu želeo je da popuni GermanShop24 – onlajn prodavnica iz Hajdenaua u Saksoniji, koja je slala njemačke prehrambene proizvode širom svijeta. Međutim, sada je kompanija u stečaju.

Ono što je počelo kao hobi, tokom godina je preraslo u ozbiljan posao. Prema sopstvenom opisu kompanije GermanShop24, Stefan Kuhnert je osnovao prodavnicu 2007. godine kao privatnu inicijativu.

Prva porudžbina stigla je dva dana nakon pokretanja sajta. Do 2015. godine kompanija je gotovo svake godine udvostručavala promet i dostigla godišnji promet od oko 1,5 miliona američkih dolara. Nakon toga su proširili poslovanje i slali robu i veletrgovcima u Kini.

Njemački klasici za kupce širom svijeta

Asortiman GermanShop24 obuhvatao je tipične njemačke brendirane proizvode. Paketi su uglavnom išli u SAD, Australiju, Dubai i Japan – Nijemcima koji žive u inostranstvu i čeznu za ukusom domovine.

U najboljim vremenima bilo je zaposleno osam radnika, a poslednje su ostala još tri, kaže Thomas Wehner, koji je kratko radio u kompaniji GermanShop i sada je deo društva za iznajmljivanje. Na sajtu kompanije trenutno piše da u narednim nedjeljama premešta skladište u SAD.

"Iako veoma cijenimo naše njemačko porijeklo, različiti faktori su ovu odluku učinili neophodnom“, navodi se u obavještenju za kupce.

"Neprestano ćemo dopunjavati zalihe na našem američkom skladištu. Hvala vam na kontinuiranoj podršci i povjerenju u našu kompaniju u ovom teškom periodu", piše na sajtu. Stečajni upravnik i rukovodstvo kompanije nisu odgovorili na upite koje je slao Zeksiše Cajtung.

Skladište se rasprodaje – sve mora da ode

Skladište u Hajdenauu se u međuvremenu rasprodaje. Aukcijska kuća Ring iz Berlina otkupljuje robu iz stečaja širom Njemačke i prodaje je na takozvanim slobodnim prodajama. Većina kutija prodaje se kao mysterybox od 10 evra – dodatno, patike od 5 evra, penušavo vino za 1,50 evra i vino za 1 evro po boci.

Sve su to brendirani proizvodi iz stečaja ili osiguranja, navodi Ring. Takođe su na prodaju police, žičane kutije i materijal za pakovanje.

