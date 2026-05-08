Mirna Savić Banjac: Grad ispunio obaveze za izgradnju vrtića, sada je red na predsjednika (Video)

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac poručila je da je Grad Banjaluka ispunio sve obaveze u vezi sa izgradnjom vrtića i pozvala institucije Republike Srpske da ispune obećane uslove.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac izjavila je da je banjalučka Gradska uprava ispunila sve obaveze koje su bile predviđene u vezi sa izgradnjom vrtića, te da sada očekuju da svoj dio obaveza ispune institucije Republike Srpske.

Kako je navela, krajem aprila Grad je dostavio sve tražene dokumente, nakon čega su iz Kabineta predsjednika Republike Srpske stigli novi zahtjevi.

"Imamo dokumenta gdje se jasno vidi šta su bile naše, a šta obaveze predsjednika RS. Krajem aprila dostavili smo sve što je traženo od nas. Nakon toga, iz kabineta predsjednika RS stigle su nam poruke i dopisi, u kojima traže neke dodatne stvari od nas – da mi uradimo projektnu dokumentaciju i slično. To prvobitno nije bio slučaj", rekla je Savić Banjac.

Dodala je da Grad neće odustati od projekta i da će ispuniti i dodatne zahtjeve kako bi se omogućila izgradnja novih vrtića.

"Mi želimo da djeca imaju vrtiće i da se novac ulaže u Banjaluku. Ne inatimo se, ispunićemo i te dodatne uslove, pa ćemo vidjeti šta će onda biti odgovor", poručila je.

Govoreći o stanju u predškolskom sistemu, Savić Banjac je istakla da je tokom mandata gradonačelnika Draško Stanivuković u vrtiće upisano 20 odsto više djece.

Ona je naglasila i da više od 2.000 djece koja se vode na listama čekanja nisu potpuno isključena iz sistema predškolskog vaspitanja, jer dio njih pohađa privatne vrtiće uz subvencije Grada.

"Mi insistiramo da naši javni vrtići imaju prednost nad privatnim vrtićima i da roditelji prvo obezbijede potvrdu da nema mjesta u državnom vrtiću kako bi mogli ostvariti subvenciju za privatni vrtić", rekla je ona.

Prema njenim riječima, Grad izdvaja značajna sredstva za subvencionisanje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, kako bi što veći broj mališana bio uključen u vaspitno-obrazovni sistem.

Savić Banjac podsjetila je i da je budžet Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje prije dolaska aktuelne gradske administracije iznosio 9,2 miliona KM, dok danas iznosi više od 25,6 miliona KM.

"Iskoristila bih priliku da zamolim i da se Banjaluci vrati 2,8 miliona KM od PDV-a koji je neustavno oduzet našem gradu, a koji je navodno bio namijenjen za vrtiće", poručila je Savić Banjac.