Obustava saobraćaja u centru Banjaluke: Od danas do nedjelje zatvorene ulice zbog bajkerske manifestacije

Autor Dušan Volaš
U Banjaluci je od jutros od pet časova na snazi potpuna obustava saobraćaja u nekoliko ulica u užem centru grada zbog održavanja festivala "Moto Fest", a izmjene režima vožnje trajaće sve do nedjelje, 31. maja, do 12:00 časova.

Kako je saopšteno iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, ova odluka je donesena na zahtjev organizatora festivala, a privremenu obustavu sprovode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Tokom ovog vikenda za saobraćaj je zatvorena Ulica Teodora Kolokotronisa, i to na dijelu od pješačkog semafora do raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića. Vozači takođe neće moći prolaziti Ulicom Gorana Radulović Bimbe do raskrsnice sa Ulicom Milana Rakića, kao ni Ulicom Đure Daničića, na dijelu od Ulice Teodora Kolokotronisa do Ulice Ive Lole Ribara.

Za vrijeme trajanja trodnevne obustave, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće službena lica MUP-a na propisan način.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze maksimalno oprezno, te mole za strpljenje i razumijevanje zbog očekivanog otežanog odvijanja saobraćaja u ovom dijelu grada.

