Težak udes kod Jablanice: Četiri mladića i djevojka prevezeni u mostarsku bolnicu

Četiri osobe povrijeđene su u teškom udesu koji se dogodio sinoć oko 22:30 časova na magistralnom putu M-17, u mjestu Paprasko na području opštine Jablanica.

Izvor: bljesak.info/screenshot

U ovom udesu učestvovali su dvadesetogodišnji M. Z. iz Mostara, koji je upravljao automobilom "golf", i dvije godine stariji B. P. iz Konjica, koji se nalazio za volanom "pasata".

Tjelesne povrede neutvrđenog stepena zadobila su oba vozača, kao i sedamnaestogodišnja saputnica iz "golfa" K. L. iz Jablanice. Svi oni su vozilima Hitne pomoći hitno prevezeni u UKC Mostar na dalje medicinsko zbrinjavanje i liječenje. U istom sudaru povrijeđen je i saputnik iz "pasata" R. M. iz Konjica, kojem su u bolnici konstatovane lakše tjelesne povrede.

Zbog težine udesa i provođenja uviđaja, saobraćaj je na ovoj dionici magistralnog puta bio u potpunosti obustavljen od 22:30 do 24:00 časa, što je dovelo do privremenog zastoja i formiranja kolona.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih tačnih uzroka i okolnosti koje su dovele do ovog sudara.