Toplotni talas širi se Evropom: Portugal zabilježio istorijski majski rekord, u francuskim učionicama 53 stepena

Prognoze pokazuju da će se toplotni talas nastaviti tokom vikenda, a na udaru su i Njemačka, Španija i Švajcarska, gdje su takođe zabilježene neuobičajeno visoke temperature.

Izvor: Oliverouge 3 / Shutterstock.com

Portugal je zabilježio novu najvišu majsku temperaturu od 40,3°C, dok se zemlje zapadne Evrope suočavaju sa sparnim, ekstremno toplim vremenom.

Temperatura izmjerena u gradu Mora u srijedu, u centralnom dijelu zemlje, premašila je prethodni portugalski rekord od 40°C, postavljen u maju 2001. godine.

Francuski ministri su se sastali kako bi procijenili spremnost zemlje za toplotne talase, dok je teniski broj jedan Janik Siner morao da odustane od Rolan Garosa jer mu je pozlilo zbog vrućine.

U međuvremenu, italijanske vlasti su izdale crveno upozorenje na toplotni talas za glavni grad Rim, gdje je u četvrtak temperatura dostigla 32°C.

Prognoze pokazuju da će se toplotni talas nastaviti tokom vikenda, a na udaru su i Njemačka, Španija i Švajcarska, gdje su takođe zabilježene neuobičajeno visoke temperature.

U dijelovima Portugala je u petak zabilježeno više od 35°C, a očekuje se da će vrućina potom početi da slabi, saopštila je nacionalna meteorološka služba.

Sastankom je predsedavao premijer Sebastijen Lekornu, a u fokusu je bila priprema za ekstremne vrućine, uključujući borbu protiv šumskih požara i obezbjeđivanje dovoljne količine vode tokom ljeta.

Ispiti za upis na fakultete će se nastaviti iako su neke škole morale da zatvore svoja vrata zbog nepodnošljivih temperatura u učionicama.

Osnovna škola u Sustonu, i danas je zatvorena jer je ove nedjelje unutrašnja temperatura dostigla 53°C.

Istraživanje francuskog sindikata srednjih škola pokazalo je da je skoro 78 odsto škola ove nedjelje zabilježilo temperature iznad 30°C, uz prijave da nastavnici donose šrafcigere kako bi otvorili zaglavljene prozore.

️ Europe’s exceptional May heatwave reaches its hottest day so far on Tuesday



A heat dome over western Europe is blocking frontal systems and allowing very warm air to accumulate near the ground. As a result, temperatures are climbing to unusually high values for late May.…pic.twitter.com/UgEl4fb2Mj — Windy.com (@Windycom)May 27, 2026

Sedamnaest departmana u Francuskoj, na sjeverozapadu, kao i Pariz, nalazi se pod narandžastim upozorenjem, što znači da ljudi treba da budu "veoma oprezni".

Temperature su u Parizu u četvrtak dostigle 33°C, a očekuje se da će u subotu i nedjelju porasti do 34°C.

Policija je uvela mjere za ublažavanje saobraćaja u glavnom gradu do subote, uključujući ograničenja za vozila sa višim emisijama i smanjenje brzine. Istovremeno je uvedena i jedinstvena karta za cijeli javni prevoz.

Na Rolan Garosu u Parizu, Janik Siner je djelovao kao da ide ka pobedi, ali mu se stanje iznenada pogoršalo.

Žalio se na vrtoglavicu i malaksalost prije nego što je potpuno posustao.

"Bila je to teška situacija", rekao je nakon meča, ali je dodao: "Iskreno, nije to bilo zbog vrućine niti vremena. To sam bio ja danas, ali to se dešava".

Even the World No.1 , Jannik Sinner, is starting to feel the heat!



↳ Roland-Garros. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU#RolandGarrospic.twitter.com/W9ZcaMbtCw — Stan Sport (@StanSportAU)May 28, 2026

U Italiji, crveno upozorenje u Rimu - kao i u Firenci, Bolonji, Breši i Torinu - prvo je ove godine i upozorava na "moguće negativne efekte po zdravlje zdravih, aktivnih ljudi".

Temperature će tokom vikenda dostići 35°C u Madridu. Iako ovaj talas formalno ne ispunjava kriterijume za toplotni talas u Španiji, meteorološka služba navodi da su to temperature tipične za jul i avgust.

Neposredni uzrok toplotnog talasa je tzv. toplotna kupola, oblast visokog pritiska koja ostaje "zarobljena" i zadržava topli vazduh ispod sebe.

Iako je teško pojedinačne ekstremne vremenske događaje direktno povezati sa klimatskim promjenama, naučnici navode da klimatske promjene čine toplotne talase češćim i intenzivnijim.

Tokom posljednjih 30 godina, Evropa se zagrijavala za 0,56°C po deceniji, što je dovoljno da ekstremne vrućine postanu znatno jače.

Ujedinjene nacije su u četvrtak upozorile da će globalne temperature vjerovatno ostati na rekordno visokim nivoima i tokom ove i naredne četiri godine.



(EUpravo zato/BBC)