Usluge sve skuplje, nivoi bazne inflacije nadmašili prethodnu godinu

Na osnovu zvaničnih statističkih podataka za indekse potrošačkih cijena u BiH, i pripadajućih pondera, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je procijenila godišnju baznu inflaciju, za prva četiri mjeseca 2026. godine, na 4,40 odsto.

Godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena u sektoru usluga je procijenjen na 5,64%. Prema zvaničnim statističkim podacima, u aprilu su, u odnosu na mart, inflatorni pritisci ojačali u cjenovnim odjeljcima koji ulaze u izračun bazne inflacije.

"CBBiH procjena bazne inflacije na osnovu zvaničnih statističkih podataka, viša je za 19 bp u odnosu na našu procjenu bazne inflacije iz martovskog kruga brzih procjena. Nivoi godišnje bazne i inflacije u sektoru usluga, za prva četiri mjeseca 2026. godine, ojačali su u odnosu na nivoe zabilježene za cijelu prethodnu godinu, što potvrđuje perzistentnost domaćih inflatornih pritisaka", navode iz CBBiH.