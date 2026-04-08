logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Centralna banka BiH: "Inflacija ove godine 3,4 odsto, naredne 2,7 odsto"

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Očekivana inflacija u BiH za tekuću godinu iznosi 3,4 odsto, što je za 0,2 procentna poena više u odnosu na decembarski krug, dok se u narednoj godini očekuje postepena stabilizacija uz projekciju inflacije od 2,7 odsto, objavila je Centralna banka BiH.

Inflacija u BiH 2026. iznosi 3,4 odsto Izvor: Shuterstock

Prema rezultatima ankete koju sprovodi Centralna banka, pad inflacionih očekivanja u tom periodu ukazuje na pretpostavku da će se eksterni pritisci postepeno ublažiti, te da će doći do stabilizacije ekonomskog okruženja i smirivanja inflacionuih kretanja.

Iz Banke pojašnjavaju da su u BiH inflacioni pritisci u velikoj mjeri bili uvezeni, imajući u vidu visoku zavisnost od kretanja cijena na međunarodnim tržištima, posebno u segmentima hrane i energije.

Dodaju da će stabilizacija inflacije u narednom periodu uveliko zavisiti od smirivanja globalnih neizvjesnosti, kretanja cijena ključnih sirovina, kao i ukupnih ekonomskih politika na međunarodnom i domaćem nivou.

Iz Banke navode da su inflaciona kretanja u savremenim ekonomijama rezultat složenog međudjelovanja globalnih i domaćih faktora, pri čemu su posljednjih godina posebno izraženi uticaji poremećaja u lancima snabdijevanja, rasta cijena energenata i geopolitičkih tenzija, uključujući i eskalaciju oružanih sukoba između SAD i Irana.

Ističu da su ovi faktori doveli do značajnog rasta cijena na globalnom nivou, što se odrazilo i na manje otvorene ekonomije.

Centralna banka, kao važan segment komunikacione strategije, redovno sprovodi anketu o inflacionim očekivanjima, sa ciljem analize i kontinuiranog praćenja inflacijskih očekivanja ekonomskih subjekata.

Učesnici ankete su predstavnici finansijskog sektora, komercijalne banke i osiguravajuća društva.

Tagovi

inflacija BiH Centralna banka BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ