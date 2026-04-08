Centralna banka BiH: "Inflacija ove godine 3,4 odsto, naredne 2,7 odsto"

Očekivana inflacija u BiH za tekuću godinu iznosi 3,4 odsto, što je za 0,2 procentna poena više u odnosu na decembarski krug, dok se u narednoj godini očekuje postepena stabilizacija uz projekciju inflacije od 2,7 odsto, objavila je Centralna banka BiH.

Prema rezultatima ankete koju sprovodi Centralna banka, pad inflacionih očekivanja u tom periodu ukazuje na pretpostavku da će se eksterni pritisci postepeno ublažiti, te da će doći do stabilizacije ekonomskog okruženja i smirivanja inflacionuih kretanja.

Iz Banke pojašnjavaju da su u BiH inflacioni pritisci u velikoj mjeri bili uvezeni, imajući u vidu visoku zavisnost od kretanja cijena na međunarodnim tržištima, posebno u segmentima hrane i energije.

Dodaju da će stabilizacija inflacije u narednom periodu uveliko zavisiti od smirivanja globalnih neizvjesnosti, kretanja cijena ključnih sirovina, kao i ukupnih ekonomskih politika na međunarodnom i domaćem nivou.

Iz Banke navode da su inflaciona kretanja u savremenim ekonomijama rezultat složenog međudjelovanja globalnih i domaćih faktora, pri čemu su posljednjih godina posebno izraženi uticaji poremećaja u lancima snabdijevanja, rasta cijena energenata i geopolitičkih tenzija, uključujući i eskalaciju oružanih sukoba između SAD i Irana.

Ističu da su ovi faktori doveli do značajnog rasta cijena na globalnom nivou, što se odrazilo i na manje otvorene ekonomije.

Centralna banka, kao važan segment komunikacione strategije, redovno sprovodi anketu o inflacionim očekivanjima, sa ciljem analize i kontinuiranog praćenja inflacijskih očekivanja ekonomskih subjekata.

Učesnici ankete su predstavnici finansijskog sektora, komercijalne banke i osiguravajuća društva.