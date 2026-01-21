Dodik optužio pekare za poskupljenja, predlaže "narodni hljeb"

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da pekari nekorektnim ponašanjem pokušavaju da iskoriste priču i poskupe hljeb te najavio da će predložiti formiranje državnog preduzeća koje će proizvoditi narodni hljeb.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Nije moguće da je hljeb u Srbiji jedna KM, a kod nas dvije, a većinu pšenice uvozimo iz Srbije, imamo jeftiniju struju, subvencije. Formiraćemo nejvjerovatnije državne pekare ili ćemo sa jednim brojem njih napraviti sporazum i ograničiti cijenu", rekao je Dodik.

On je naveo da će formiranje tog državnog preduzeća biti njegov prijedlog, a da onaj ko hoće da jede skup hljeb neka plaća koliko hoće.

"Preduzećemo mjere, u Republici Srpskoj ne teče med i mlijeko, ali je nešto bolje nego što je bilo", izjavio je Dodik za RTRS.

Ukazao da su u dva navrata dobro povećane plate, jer je namjera bila da se plaća rad, naglasivvši da su plate povećane duplo više nego što je inflacija, a povećane su i penzije i borački dodatak.

On je napomenuo i da je u prošloj godini u privatnom sektoru u Srpskoj zaposleno 1.000 novih radnika, dok je 4.000 otpušteno u FBiH, gdje je i zaduženost veće.

Dodik je najavio da će na Sretenje, koji se obilježava i kao praznik u Republici Srpskoj, u okviru Univerzitetskog kliničkog centra biti otvoreno novo odjeljenje za smještaj teško oboljelih lica.

Naveo je da je to ideja bivšeg direktora UKC-a Vlade Đajića koja je bila veoma korisna i potrebna, te da se radilo na tome iako se nije znalo kako će se završiti, ali da je veoma bitno za pacijente oboljele od najteže bolesti.