Dodikova odbrana se žali Strazburu: Zahtjev za poništenje presude suda BiH

Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu ovih dana biće upućena žalba odbrane predsjednika SNSD-a Milorada Dodika protiv presude BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

dodik, ročište Izvor: Screenshot, Sud BiH

"Probaćemo da to iskoristimo, nadamo se da ima neke objektivnosti. Ako zaprime, ako to vide, nema drugog izlaza nego da to sve ponište", rekao je Dodik za ATV.

Imajući u vidu da se sve politizuje i postaje političko tijelo, a ne sudsko, Dodik je dodao kako ne može da kaže da sa sigurnošću nešto očekuje.

"Ali, veoma je važno da u mom slučaju iskoristim i tu instancu", pojasnio je Dodik.

Milorad Dodik Sud BiH

