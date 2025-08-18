logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sud BiH odbio žalbu odbrane Milorada Dodika 1

Sud BiH odbio žalbu odbrane Milorada Dodika

Autor Dušan Volaš
1

Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo je žalbu advokatskog tima Milorada Dodika, predsjednika RS, na odluku Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjednika Republike Srpske, saznaje Oslobođenje.

Dodik Sud BiH Izvor: MONDO

Kako Oslobođenje navodi, ova odluka donesena je nekoliko dana nakon što je Sud BiH objavio da je Dodik pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija u BiH.

CIK BiH je na sjednici, održanoj 6. avgusta, donio odluku o prestanku mandata Miloradu Dodiku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik Sud BiH

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bravo Milorade

Ostavio si RS i bez Vlade, ti si totalno izgubljen slučaj, sad nema ko predložiti Vladu. Na izborima mogu izabrati muslimana za predsjednika, on da predlozi muslimansku vladu a Šmit da blokira pare RS i preusmjeri toj vladi

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ