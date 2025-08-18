Sud BiH odbio žalbu odbrane Milorada Dodika

Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo je žalbu advokatskog tima Milorada Dodika, predsjednika RS, na odluku Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjednika Republike Srpske, saznaje Oslobođenje.

Izvor: MONDO

Kako Oslobođenje navodi, ova odluka donesena je nekoliko dana nakon što je Sud BiH objavio da je Dodik pravosnažno osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija u BiH.

CIK BiH je na sjednici, održanoj 6. avgusta, donio odluku o prestanku mandata Miloradu Dodiku.