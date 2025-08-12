Odluka Suda BiH: Dodik može da otkupi zatvorsku kaznu

Sud BiH je usvojio zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Izrečena kazna zatvora zamijenjena je novčanom kaznom", saopšteno je danas iz Suda BiH.

Ovo rješenje Sud BiH je donio odlučujući o zahtjevu odbrane, shodno zakonskim propisima i nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita kojeg vlasti ne priznaju za visokog predstavnika u RS.

S obzirom da Krivični zakon BiH propisuje da se kazna zatvora do godinu dana može zamijeniti novčanom, Dodik je tu mogućnost iskoristio i umjesto godinu dana zatvora platiće kaznu od 36.500 KM.