Odluka Suda BiH: Dodik može da otkupi zatvorsku kaznu

Sud BiH je usvojio zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom.
"Izrečena kazna zatvora zamijenjena je novčanom kaznom", saopšteno je danas iz Suda BiH.
Ovo rješenje Sud BiH je donio odlučujući o zahtjevu odbrane, shodno zakonskim propisima i nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH.
Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita kojeg vlasti ne priznaju za visokog predstavnika u RS.
S obzirom da Krivični zakon BiH propisuje da se kazna zatvora do godinu dana može zamijeniti novčanom, Dodik je tu mogućnost iskoristio i umjesto godinu dana zatvora platiće kaznu od 36.500 KM.