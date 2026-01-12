logo
Privremena obustava saobraćaja u centru Banjaluke zbog Pravoslavne nove godine

Autor Nikolina Damjanić
Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava da će saobraćaj u Srpskoj ulici, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Ivana Franje Jukića, biti obustavljen u utorak, 13. januara, u vremenu od 20 do 00:30 časova, zbog obilježavanja novogodišnjih praznika.

Obustava saobraćaja u centru Banjaluke za Pravoslavnu novu godinu Izvor: Grad Banjaluka

Za vrijeme trajanja obustave, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Svi učesnici u saobraćaju mole se za oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja.

