Privremena obustava saobraćaja u centru Banjaluke zbog Pravoslavne nove godine

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava da će saobraćaj u Srpskoj ulici, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Ivana Franje Jukića, biti obustavljen u utorak, 13. januara, u vremenu od 20 do 00:30 časova, zbog obilježavanja novogodišnjih praznika.

Izvor: Grad Banjaluka

Za vrijeme trajanja obustave, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Svi učesnici u saobraćaju mole se za oprez i razumijevanje zbog otežanog odvijanja saobraćaja.