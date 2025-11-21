logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pušten u saobraćaj obnovljeni dio brze saobraćajnice Klašnice–Banjaluka 1

Pušten u saobraćaj obnovljeni dio brze saobraćajnice Klašnice–Banjaluka

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
1

U Banjaluci je danas, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, pušten u saobraćaj rekonstruisani dio brze saobraćajnice Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara.

otvaranje obnovljenog dijela puta klašnice banjaluka Izvor: Borislav Zdrinja

Svečanosti prisustvuju premijer Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković.

Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra i obuhvatila potpunu sanaciju kolovoza, bankina, prateće infrastrukture, kao i izradu završnog sloja asfalta debljine pet centimetara.

Na dionici od šest kilometara očišćeni su odvodni kanali i bankine, frezan habajući sloj asfalta i položen završni sloj.

Dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 kilometra u smjeru Klašnice-Banjaluka i 13,2 kilometra iz smjera Banjaluka-Klašnice, po dvije trake u oba smjera.

Nastavak radova planiran je sredinom marta u zavisnosti od vremenskih prilika, a investicija vrijedna 12 miliona KM u potpunosti se finansira iz sredstava preduzeća "Putevi Republike Srpske".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Klašnice Banjaluka saobraćaj obnova put

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Banjalučanin

Kraj 2025. godine... Na 5 km od glavnog grada rekonstruisan dio puta i dolaze svi mogući zvaničnici da ovjekovječe taj "nevjerovatan" poduhvat. I pričamo o napretku i ljepoti života kod nas. Apsurdistan pravi.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ