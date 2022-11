Stara kaldrma provirila ispod asfalta između Banjaluke i Gradiške (FOTO)

Tokom rekonstrukcije dionice magistralnog puta Gradiška - Nova Topola Klašnice, ispod slojeva asfalta pojavila se kaldrma koja je postojala sve do druge polovine sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Iako nema preciznih informacija o tome od kada tačno pomenuta kaldrma datira, dostupni podaci govore da je 1938. i 1939. godine izgrađena cesta od Banjaluke do Laktaša, dok je do Gradiške stari popločani put preživio sve do kraja 70-ih godina 20. vijeka.