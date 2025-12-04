logo
Cvijanović o odlaganju otvaranja GP Gradiška: Bošnjački kadar blokira povezivanje BiH sa Hrvatskom i EU

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović pozvala je bošnjački kadar u zajedničkim institucijama da objasne privrednicima, prevoznicima i građanima u čijem interesu blokiraju bolje povezivanje sa Hrvatskom i EU.

9.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Cvijanovićeva je naglasila da bošnjački kadar u zajedničkim institucijama ponovo blokira povezivanje i razvoj i da Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji.

"Sjećamo se koliko dugo su sprečavali puštanje u rad mosta `Bratoljub` koji nas povezuje sa Srbijom. Da ne govorim tek o zajedničkim energetskim i infrastruktnim projektima Srbije i Republike Srpske, koje godinama na svaki mogući način blokiraju", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ona je dodala da su se sada dosjetili da blokiraju i bolje povezivanje sa Hrvatskom i EU.

"Neka izađu i objasne svojim privrednicima, prevoznicima i građanima zbog čega i u čijem interesu to rade. U interesu ljudi i privrede, sasvim sigurno, ne", poručila je Cvijanovićeva.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u ovoj upravi, pa uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Novi most - Gornji Varoš nisu ispunjeni, saopšteno je iz UIO.

Srna nezvanično saznaje da je protiv usvajanja bio član Upravnog odbora koga imenuje Vlada Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je tražio da se ta tačka razmatra na narednoj sjednici.

