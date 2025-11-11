"Sitni prevarantu": Cvijanović je najavila tužbu protiv Stanivukovića, on uzvratio nizom optužbi i prozivki

Ćlanica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Pokreta za sigurnu Srpsku Draško Stanivuković uputili jedno drugom oštre riječi, nakon intervjua Željke Cvijanović u kome je govorila o pregovorima sa SAD-om i potencijalnim eksplatacijama litijuma u Srpskoj.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović objavila je na X-u poruku u kojoj je najavila pravne korake protiv Stanivukovića, optužujući ga za manipulaciju i "podmuklu prevaru".

"Za ovu podmuklu manipulaciju ćeš zaraditi tužbu, mali sitni prevarantu. Već si jednu tužbu protiv mene izgubio, ali nisam se hvalila, računajući da ćeš odrasti i opametiti se", navela je Cvijanović.

За ову подмуклу манипулацију ћеш зарадити тужбу, мали ситни преваранту@Stanivukovic_D.



Већ си једну тужбу против мене изгубио, али нисам се хвалила, рачунајући да ћеш одрасти и опаметити се.



Знала сам да си спреман на све, али нисам знала да си толико очајан да изнесеш…https://t.co/YxPEmsP0tk — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z)November 10, 2025

Ona je dodala da je "znala da je Stanivuković spreman na sve", ali da nije očekivala, kako je rekla, "toliku očajničku i providnu lažnu konstrukciju".

"Očekujem javno izvinjenje u roku od 24 časa, da bismo brže prešli na sljedeće procedure", poručila je Cvijanović.

Poslušajte sporni dio intervjua:

Zbog raznih interpretacija, pa čak i zloupotreba, objavljujemo dio intervjua iz emisije@IstragaBsedmice@HayatMediaBIHu kojem članica Predsjedništva BiH@Cvijanovic_Zgovori o pregovorima sa SAD-om i potencijalnim eksplatacijama litija i drugih ruda u RSpic.twitter.com/6LiS5Aoc6l — Istraga.ba (@IstragaB)November 10, 2025

Na njene riječi ubrzo je reagovao predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, koji je uzvratio nizom optužbi.

"Prevarant je onaj ko je pred kamerama kazao da je litijum dao za svoj politički komfor", izjavio je Stanivuković.

On je dodao da je "prevarant onaj ko sluša Zagreb više nego Beograd i ko je jasenovačku građu predao Hrvatima".

"Prevarant je onaj ko je rekao da neće na izbore, pa porekao. Prevarant je onaj ko je dao Litvancima ‘Aluminu’, Serdarovu ‘RiTE Ugljevik’, a Mađarima daje ‘Elektroprivredu’. Prevarant je onaj ko je raselio Republiku Srpsku i učinio je metom, dok se usput enormno bogatio", naveo je Stanivuković.

On je Cvijanović poručio da "pažljivo presluša ono što je sama izjavila za federalnu televiziju Hajat".

"Možete samo da demantujete samu sebe", zaključio je Stanivuković.