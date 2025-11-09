Cvijanović: Nemam problem s Igorom Dodikom

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je SNSD struktura svjesna političke odgovornosti i da podržava sve što je izbor stranke.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Cvijanovićeva je rekla da nema problem s tim da Igor Dodik bude predsjednika stranke, ukoliko to bude izbor SNSD-a.

"Prihvatam svakoga ko je izbor SNSD-a. Mediji su rekli i da smo ja i /predsjednik Milorad/Dodik posvađani. Smiješno je, nismo posvađani. Mi, potpredsjednici stranke, ovlašteni smo za postupanje kada je predsjednik spriječen", pojasnila je Cvijanovićeva za "Istragu.ba".

Istakla je da sa Miloradom Dodikom nikada nije bila posvađana već da su timski igrači.

Cvijanovićeva smatra da se predsjednik stranke bira na izborima u okviru stranke i da je ubijeđena da "Šmitovska šapa" neće ukoniti Dodika sa čela SNSD-a.

"Ne mogu ni na koji način da se izbore, nego skinite sad Dodika. Ovo je hajka. Proces protiv Milorada Dodika je politički", ponovila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je pojasnila da je jedini razlog što se odustalo od ideje da ona bude vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske, jer je procijenjeno da bi joj bio oduzet mandat u Predsjedništvu BiH.

Navela je i da nisu tačni navodi o tome kako "nije htjela da izda Milorada Dodika jer je rukovodstvo SNSD-a drži u šaci zbog nekih poslova", kao i da je Igor Crnadak plasirao laži pričom o "porodičnoj firmi teniski tereni".

Govoreći o partnerima na nivou BiH, Cvijanovićeva je rekla da SNSD bira na osnovu izbornih rezultat.

"Mi se ne petljamo ko će nama biti partner sa druge strane. Prosto, to izbaci struktura, na osnovu brojeva i onoga šta možete da uradite. Za mene je taj nivo slagalica", rekla je Cvijanovićeva.