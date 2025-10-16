logo
Milorad Dodik ovlastio sina da potpisuje akte stranke za predstojeće izbore

Milorad Dodik ovlastio sina da potpisuje akte stranke za predstojeće izbore

Autor N.D. Izvor Klix
0

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik ovlastio je svog sina Igora Dodika da u njegovo ime potpisuje akte u vezi s predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

igor dodik Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako je potvrđeno za Klix, Igor Dodik ovlašten je da u ime SNSD-a ispravi, potpiše i ovjeri prijavu i prateće dokumente te ih dostavi Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće stranke na izborima 2025. godine. Odluku je potpisao Milorad Dodik.

Na sjednici CIK-a održanoj 1. oktobra većinom glasova potvrđeno je da ne postoje smetnje da SNSD bude ovjeren za učešće na izborima, kao ni da Milorad Dodik ostane na funkciji predsjednika stranke. Jedini protiv odluke glasao je član CIK-a Suad Arnautović.

Odluka o ovlaštenju Igora Dodika omogućava SNSD-u da uredno podnese i ovjeri sve potrebne dokumente u vezi s izbornim procesom.

Igor Dodik Milorad Dodik SNSD izbori

