Sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Banjaluci

U Banjaluci je u toku sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a, rečeno jeu Glavnom odboru SNSD.
Sastanak se održava u zgradi Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci.
Sastanak nije bio zvanično najavljen medijima, a tema razgovora za sada nije saopštena.
