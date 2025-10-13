logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Banjaluci

Sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH u Banjaluci

Autor N.D. Izvor SRNA
0

U Banjaluci je u toku sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a, rečeno jeu Glavnom odboru SNSD.

Sastanak HDZ i SNSD u Banjaluci Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sastanak se održava u zgradi Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci.

Sastanak nije bio zvanično najavljen medijima, a tema razgovora za sada nije saopštena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SNSD HDZ sastanak

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ