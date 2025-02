Čović najavio sastanak s Trojkom i SNSD-om

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je za kraj iduće sedmice sastanak sa "trojkom" i SNSD-om da bi se vidjelo koliki je prostor za dalju saradnju.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

"Uvjeren sam da ima prostora za saradnju. HDZ ne podržava nijednu smjenu", rekao je Čović za RTRS i dodao da će učiniti sve da se prije smjena rasprave sva pitanja.

On kaže da svi moraju da razumiju da treba zajedno da sjede, te da je na njemu kao kolegi u tom partnerstvu da još jednom pokuša prepoznati gdje su pogriješili, da li se to da popraviti, a da se za to vrijeme ne izgubi korak sa Evropom.

Prije ovog sastanka, kako je rekao, HDZ će razgovarati i sa svim drugim političkim opcijama, te da se pokuša napraviti izlaz iz postojeće političke krize.

Čović je podsjetio da su ciljevi HDZ-a jasni - osigurati da BiH normalno funkcioniše, da u miru rješava sve svoje probleme, stabilan ekonomski i socijalni sektor, rješavanje legitimnog pitanja Hrvata u BiH, te evropski put BiH.

"Legitimno predstavljanje Hrvata u Predsjedništvu BiH za nas je prioritet svih prioriteta", istakao je Čović.

Govoreći o sudskom postupku koji se pred Sudom BiH vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Čović je rekao ne želi na bilo koji način komentarisati ovaj proces dok on traje.

"Svako ko se veseli da nešto bude loše za bilo koga, pa i za Dodika, mislim da je to loše", rekao je Čović.

Čović, koji je i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH kaže da u BiH treba osigurati nezavisnost pravosudnih institucija, od bilo koga, pa i od predstavnika koji dolaze iz inostranstva koji žele uvesti neke nove standarde.

(Srna)