Sutra osjetno hladnije: Kiša, susnježica i snijeg, a zatim postepeno razvedravanje

U BiH sutra ujutro i veći dio prijepodneva biće pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili susnježicom u nižim i snijegom u višim područjima, a u ostatku dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom jutra biće osjetno hladnije, vjetrovito i oblačno s padavinama koje se brzo izmeštaju ka jugu. Padaće kiša, koja će u višim predjelima, a ponegdje i u nižim krajevima na istoku prelaziti u susnježicu i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Repubike Srpske.

U nastavku jutra postepeno razvedravanje, prvo na sjeveru, a tokom dana u svim krajevima i biće svježije. Uveče i naredne noći pretežno vedro i sve hladnije uz mraz, na istoku i jugozapadu oblačnije, povremeno s po kojom pahuljom snijega.

U Hercegovini i na jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu do 10, a dnevna od četiri do devet, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne je bilo magle ili niske naoblake.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 11, Han Pijesak 12, Kalinovik, Sokolac 13, Gacko i Kneževo 14, Mrakovica 15, Rudo i Srebrenica 16, Bileća, Višegrad, Mrkonjić Grad, Foča i Livno 17, Trebinje, Bugojno, Jajce, Sarajevo i Tuzla 18, Bijeljina, Ribnik, Srbac, Gradačac i Široki Brijeg, Zenica 19, Doboj i Novi Grad 20, Banjaluka, Prijedor i Sanski Most 21 i Mostar 23 stepena Celzijusovih.