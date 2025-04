Nagla promjena vremena: Snijeg moguć i u nižim predjelima, upozorenje voćarima

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na naglu promjenu vremena koja će tokom vikenda i početkom naredne sedmice donijeti pad temperature, kišu, susnježicu, snijeg i mraz.

Izvor: Dušan Volaš

Prema najavi HMZRS-a, prolazak hladnog fronta sa sjeveroistoka Evrope usloviće pad temperature vazduha. U noći sa subote na nedjelju očekuje se kiša, koja će uz zahlađenje u višim predjelima preći u susnježicu i snijeg. Slab snijeg je moguć i u nižim krajevima.

U nedjelju, 6. aprila, preovladavaće osjetno hladnije, vjetrovito i oblačno vrijeme s padavinama koje će se brzo premještati ka jugu tokom jutra. Padaće kiša, koja će u višim predjelima, a ponegdje i u nižim krajevima na istoku, prelaziti u susnježicu i snijeg. Uveče i naredne noći biće pretežno vedro i sve hladnije uz mraz. Minimalna temperatura vazduha u nedjelju uveče kretaće se od -2°C do 3°C, na jugu do 6°C, a u višim predjelima od -6°C.

Ponedjeljak, 7. april, donosi vedro i hladno jutro uz mraz. Tokom jutra očekuje se prolazna oblačnost koja će se premještati od sjevera ka jugu. Dan će biti sunčaniji i hladan, a uveče će se javiti nova oblačnost sa sjevera koja se može proširiti na sve krajeve, uz mogućnost slabe kiše ponegdje, a u višim predjelima i slabog snijega. U Hercegovini će i dalje duvati jaka bura, dok će u ostalim predjelima vjetar biti slab. Minimalna temperatura vazduha u ponedjeljak će biti od -4°C do 0°C, na jugu do 4°C, a u višim predjelima od -9°C.

U utorak, 8. aprila, jutro će biti svježe s mrazom. Očekuje se promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a na jugu će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana ponegdje je moguća slaba kiša, a u višim predjelima i po koja pahulja snijega. Minimalna temperatura vazduha u utorak će biti od -4°C do 0°C, na jugu do 4°C, a u višim predjelima od -7°C.

U naredna dva dana, srijedu i četvrtak, samo u višim predjelima moguća je pojava slabog mraza.

HMZRS posebno upozorava da ova pojava mraza može prouzrokovati značajne štete u voćnjacima bresaka, kajsija, ranih sorti šljive i trešnje. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da 24 časa prije pojave mraza urade kombinaciju tretmana preparatima na bazi aminokiselina i hormona, kao i da obezbijede materijal za zadimljavanje. Stepen oštećenja zavisiće od vremena pojave, intenziteta i trajanja mraza, kao i od same vrste i sorti voća.

Povremena pojava kiše može usloviti i pojavu biljnih bolesti, kao što su kovrdžavost lista i monilija na breskvi i kajsiji, čađava krastavost kod jabučastog voća i druge 1 biljne bolesti.

(Mondo)