Obilne padavine podigle Vrbas: Šetališta i plaže pod vodom, kritično u pojedinim banjalučkim naseljima (FOTO, VIDEO)

Obilne padavine koje neprestano traju posljednjih dana dovele su do izlivanja rijeke Vrbas iz korita i izazvale probleme u Banjaluci, a ekipa Mondo portala obišla je nekoliko potencijalno kritičnih lokacija u gradu i zabilježila kakva je situacija.

Plaža Sitari, poznata i kao "Švedska plaža", je potpuno pod vodom, uključujući sav mobilijar, poput betonskih klupa. Duž Vrbasa, novoizgrađeno šetalište je poplavljeno, a bašte ugostiteljskih objekata uz rijeku su također pod vodom.

Plaža Zelena u naselju Obilićevo je takođe je pod vodom, a Vrbas je od juče došao do zidina tvrđave Kastel.

Kod Banjalučke pivare u Trapstima (Delibašino selo) zatvoren je put prema Česmi zbog izlivanja Vrbasa na put, tako da mještani ovog naselja u grad mogu jedino preko mosta i rijeke Vrbanje kod nekadašnje fabrike Incel.



Prema izvještaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda RS, vodostaj rijeke Vrbas u Delibašinom selu u Banjaluci je nastavio da raste i danas u 11.30 časova iznosio je 551 centimetar.

S obzirom na to da je kota vanredne odbrane od poplava na ovom mjernom mjestu 370 cm, vodostaj je već premašio vanrednu kotu za 181 centimetar. Vodostaj ove rijeke na mjernom mjestu kod Gradskog mosta u 11.30 časova iznosio je 369 centimetara.

Gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima obišao je mještane Ulice Zmaj Ognjenog Vuka u naselju Lazarevo/Budžak, gdje je došlo do izlivanja vode. On je izjavio da su sve raspoložive ekipe na terenu i da prate stanje, koje je u ovom trenutku teško predvidjeti.

On je apelovao na sugrađane da ne stvaraju paniku, ali da budu oprezni. Stanivuković je još dodao da se do 13.00 časova očekuje smanjenje padavina, a prema prognozama do 18.00 časova stabilizacija vremena.

"Moj apel ljudima kojima je voda došla na ulicu ili do dvorišta jeste da je prevencija da stvari izmjeste na sigurno mjesto. Nakon obilaska terena imaćemo Štab za vanrednu situaciju, kada ćemo razmatrati da li ćemo proglasiti vanredno stanje na teritoriji grada", istakao je Stanivuković.

Ekipe Civilne zaštite Banjaluka, kako su naveli – sinoć od 18.00 časova pa jutros do 8.00 časova reagovali su u 12 banjalučkih mjesnih zajednica, gdje su ekipe pružile svoj maksimum i uradile sve što su mogle u tim momentima.

"Zmaj Ognjenog Vuka i Podgorička ulica gdje su Široka rijeka ulijeva u Vrbas su trenutno dvije najkritičnije tačke u Banjaluka. Vrbanja, Švrakava, Krupa, Široka trenutno imaju istorijske maksimume kada je riječ o protoku i samo kompenzacijom na hidroelektrani Bočac možemo stvoriti uslove da ne dođe do izlijevanja Vrbasa u većoj količini", naveli su iz Civilne zaštite.

