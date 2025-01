Čavara poručio: HDZ nije za promjene u vlasti, nego za stari dogovor sa SNSD-om

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara izjavio je da HDZ nije za promjene u vlasti i da je i dalje za stari dogovor sa SNSD-om.

"Mi smo prvenstveno opredijeljeni za one sporazume koje smo postigli prilikom formiranja koalicije da se poštuju dok se ne dogovorimo da to više ne postoji ili dok se ne dogovori neka nova koalicija", rekao je za RTV HB Čavara, koji je član HDZ-a BiH.

On je naveo da bi SNSD-ov izlazak iz vlasti doveo do blokade evropskog puta BiH, a ne do deblokade.

Čavara je ocijenio da je ovo posljedica nekih dugotrajnih napada, međusobnih razmjena, ružnih riječi i da treba da prestane. On smatra da je onaj ko je govorio da želi odblokirati evropski put, stvorio situaciju da baš bude blokiran.

"Nadam se da se to neće dogoditi, da će prevladati razum i da će se kroz promjene američke politike, kroz novog predsjednika, stvoriti bolji uslovi i za funkcionisanje BiH i za evropski put BiH", rekao je zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma.

Kada je riječ o smjeni Nebojše Radmanovića iz Kolegijuma Predstavničkog doma, odnosno kako će se ona odraziti na Dom naroda i Savjet ministara, Čavara je rekao da postoje razni scenariji.

"Nadam se da nećemo završiti u blokadi rada institucija BiH, nego da ćemo stvoriti uslove da nastavimo evropski put, stvaramo reforme koje će omogućiti bolji život u BiH. HDZ će ići u tom smjeru, mi ne podliježemo nekim bombastičnim `danima D`, mi smo prvenstveno za dogovor", naveo je Čavara.

