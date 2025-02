Čović: Nama anarhija ne treba, nema okretanja leđa bilo kome

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a nakon sjednice Predsjedništva ove stranke rekao je da je siguran da se može naći odgovor na krizu te da je izvorište krize u tome što nisu dovoljno komunicirali.

“Partneri su partneri. Mi ne ostavljamo svoja partnerstva. Novih partnera nema do daljnjeg”, rekao je Čović.

Kako je dodao, svi imaju privatno mišljenje o procesu Dodiku, ali "moramo zaštititi integritet osoba koje rade u tim institucijama, inače ne poštujemo društvo u kojem živimo".

"Juče sam s partnerima iz Federacije razgovarao o toj temi. Obavit ćemo razgovor i sa predstavnicima SNSD-a. Sve što smo dogovorili prije dvije godine stavit ćemo na sto. Imamo priliku još raditi na tome i mislim da ćemo to vrijeme iskoristiti na taj način. Nema ovdje okretanja leđa bilo kome", rekao je Čović

Komentarisao je partnerstvo sa SNSD-om, ali i presudu Dodiku kojem je kazao da treba poštovati državne institucije.

"Kad sam pričao s Dodikom nakon presude, rekao sam mu da BiH ne funkcioniše kao savršeno društvo, da često i nije pravna država, ali da ne možemo izuzeti se od procesa koje imamo u takvom društvu, i kad je u pitanju tužilaštvo i sud, ali i sve druge institucije BiH. Odgovor bilo koji drugi je anarhija, a nama to ne treba. Mi moramo napraviti reformu pravosuđa, zbog toga donosimo novi zakon o sudovima, o VSTV-u... Neću komentarisati presudu, prvostepena je. Postoji i drugostepena. Mi moramo iscrpiti sve aktivnosti. Na taj način se štite vrijednosti koje zagovarate. Znam da neće biti lako kolegama koje su jučer donosile različite zaključke u skupštinama. Moramo na sve to odgovoriti na primjeren način. Do tada ćemo razgovarati sa svima kako bi ovo što ja zagovaram prenijeli na druge kolege. Dakle, mir, sigurnost i evropski put i osigurati ove godine potpunu ravnopravnost svih konstitutivnih naroda", kazao je.

Lider HDZ-a rekao je da je postupak protiv Dodika prvostepeni, te da postoji drugi stepen i da će obaviti razgovore sa predstavnicima SNSD-a i sve ono što su dogovorili prije dvije godine staviti na sto.

“A, dogovorili smo naš evropski put, unutarnju stabilnost, reforme, jednakopravnost tri konstitutivna naroda. Imamo priliku još na tome raditi i mislim da ćemo vrijeme iskoristiti na taj način. Znači, nema ovdje okretanja leđa bilo kome niti smo u poziciji mi niti bilo ko drugi da okreće leđa drugome. Moramo razgovarati i kada to naučimo biće nam lakše u upravljati društvom kakvo je Bosna i Hercegovina”, naveo je Čović.

