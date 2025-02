Dodik: Muslimani pogrešno preveli saopštenje Stejt departmenta

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da muslimanska strana laže kada kao podršku prevodi saopštenje u kojem se kaže da je Stejt department primio k znanju informaciju o presudi Suda BiH.

Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik je istakao da to samo još više dovodi u zabludu bošnjačku javnost.

"I mi smo pročitali saopštenje Stejt departmenta, mislimo da je ono sasvim različito od onog što smo gledali prošlih vremena, da govori o tome da su oni to primili k znanju, da podržavaju Dejtonski sporazum, i mi ga podržavamo, da su oni rekli da podržavaju teritorijalni integritet BiH na bazi Dejtona, sa čim smo i mi saglasni", rekao je Dodik.

On je dodao da su iz Stejt departmenta dodatno rekli da ulažu pare ovdje i da nisu spremni da neki lideri u BiH to troše na način da destabilizuju situaciju.

"Mi to čitamo sasvim jasno. To što neko u Federaciji BiH laže i po tom osnovu, to je njihov problem", izjavio je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naglasio da Srbima ne treba BiH u kojoj se ne poštuje Republika Srpska.

"I nećemo tamo da budemo. A stari manir muslimana da proganjaju srpske čelnike nastavlja se uporno. Mislim da je promijenjena ukupna situacija i da nama može da posluži kao dobar osnov", naveo je Dodik.

"Svi se slažu da je riječ o političkom progonu"

"Dolazeći ovdje, upozoren sam da je SDA rekla da FBiH nikad neće razgovarati sa Republikom Srpskom o izvornom Dejtonu, ali ja njih nisam pozvao, a koliko znam oni nisu vlast u FBiH. Sada ćemo vidjeti koliko je ono što jeste vlast ili se predstavlja kao vlast u FBiH, pod uticajem SDA i njihovih zlih namjera vezanih za Republiku Srpsku i našu poziciju u svemu tome", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je dan nakon donošenja sramne odluke Suda BiH razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, patrijarhom Porfirijem i mnogim važnim faktorima telefonom i svi se slažu da je riječ o političkim progonima i procesima.

"Ovdje se progon Republike Srpske personalizuje kroz progon predsjednika Republike, i tu nema ništa novo", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je istakao da su stranke na vlasti u Republici Srpskoj potpuno jedinstvene i neće odustati od odbrane političke volje.

"Mi ćemo braniti našu političku volju, jer je ona izraz narodne volje, svim sredstvima u skladu sa zakonom, nama na raspolaganju i ne treba niko u to da sumnja", poručio je Dodik.

On je rekao da Srpska nema nikakve teritorijalne pretenzije prema FBiH.

"Mi nemamo nikakve planove da uz FBiH pravimo bilo šta što bi bilo protiv interesa FBiH na njenom prostoru, ali imamo protiv da se u okviru druge strane, odnosno FBiH, formiraju institucije koje rade protiv nas, što nije u skladu sa međunarodnim sporazumom i sporazumom strana i ukoliko to ostane mi smo sasvim legitimisani da izađemo iz tog sporazuma strana", rekao je Dodik.

On je rekao da će se na dnevnom redu naći i druge tačke, sve one koje nisu u skladu sa Ustavom.

"Dakle BiH nema nadležnost za odbranu, bezbjednost, fiskalni sistem, za obavještajni rad, po Ustavu ni za očuvanje granica i to pripada entitetima i njihovoj ulozi u tome. Sve ćemo to činiti polako, ali od toga odustati nećemo. Dovešćemo se u poziciju da Republika Srpska bude ustavna i da se njen položaj poštuje u BiH. Nama ne treba BiH u kojoj se ne poštuje Republika Srpska i nećemo tamo da budemo", rekao je Dodik.

Stari manir muslimana da proganjaju srpske čelnike, istakao je Dodik, nastavlja se uporno, ali smatra da je promijenjena ukupna situacija što može Srpskoj da posluži kao dobar osnov.

(Srna)