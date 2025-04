Monstruozan zločin u Hrvatskoj: Policajac silovao suprugu 15 godina pred djetetom, terao je i na prostituciju

Policajac u Hrvatskoj završio je u zatvoru zbog sumnje da je 15 godina tukao i silovao vanbračnu suprugu.

Policajac (46) u Hrvatskoj završio je u zatvoru Remetinec zbog optužbi da je 15 godina silovao i tukao vanbračnu suprugu, piše "24sata.hr". Istražni sudija odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg uticaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Žrtva je bila izložena nasilju još do 2010. godine i to je trajalo sve do nedavno kada je žrtva smogla snage da ga prijavi policiji. Prema nezvaničnim informacijama "24sata.hr", žrtva ima i dijete sa osumnjičenim muškarcem.

Tokom zajedničkog života, on ju je fizički, psihički i seksualno zlostavljao. On ju je silovao, ali ju je i primoravao da ima odnose sa drugim muškarcima, uključujući njegove rođake i kumove.

Tjerao ju je i da se bavi prostitucijom, a dešavalo se da je zlostavlja pred zajedničkim djetetom. Iza rešetaka završili su i njegovi prijatelji koji se takođe sumnjiče za silovanje i prebijanje žrtve.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

