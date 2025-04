Vučić: Nije Dodik za sve kriv u BiH, njegovo hapšenje bilo bi katastrofa

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras kako ne može i neće da prihvati priču da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za sve kriv u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Fonet

Vučić smatra da bi njegovo eventualno hapšenje bila katastrofa za tu zemlju.

"Često govore o duhu Dejtonskog sporazuma, a ja se bavim tekstom Dejtonskog sporazuma. Mir u BiH je doneo Dejton, pustite barem da ostane mir", rekao je Vučić za Njuzmaks studio iz Sarajeva.

"Razgovarao sam sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom, NATO, sa Englezima koji misle sve suprotno od nas i mene brine riješenost: evo prilike da se otarasimo Dodika", istakao je Vučić.

Veoma je važno da se držimo slova Dejtonskog sporazuma, a Srbija se ga se drži striktno, a ne iskrivljenih želja sarajevskih političara, poručio je.

"Milorad Dodik nije kriv za mnoge stvari koje se optužuje, a kada i on kaže da je za secesiju RS, ja mu kažem da Srbija podržava Dejtononski sporazum i teritorijalni integritet BiH i integritet RS unutar BIH", dodaje.

Daću sve od sebe, naglasio je on, za mir između Srba i Bošnjaka i neću da se miješam sasvim u unutrašnje odnose, osim do onoga što se i nas tiče, jer smo potpisnik Dejtosnkog sporazuma.

"Vi mi pokažite od 2012. godine da li sam ijednom rečju pogazio Dejtonski sporazum ili loše rekao o Bošnjacima. Nećete naći", rekao je Vučić.

Na pitanje kako bi Srbija reagovala u slučaju hapšenja Dodika, Vučić je rekao da on smatra da to ne smije da se dogodi.

"To bi bila katastrofa za BiH i činim sve da uvjerim zapadne partnere da bi to bilo jako loše za sve", rekao je Vučić. On je naglasio da će dati sve od sebe da se nikada ne ponove loše stvari iz devedesetih.

"Time se puca u mir, ne samo u Dodika", rekao je on.

Vučić je dodao da se od Srbije iz Sarajeva sa pravom traži da poštuje integritet BiH, ali sami to ne čine kada je riječ o Srbiji, već primaju predstavnike Kosova u međudržavne posjete.

