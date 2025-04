Ove kokoške zovu "Lambordžini" zbog njihove cijene: Evo kako su odomaćile u Srbiji zahvaljujući entuzijasti iz Paraćina

Da li ste čuli za kokoške vrste "ajam cemani" koje potiču iz Indonezije? Imaju crno perje, meso, ali i organe, i gaje se čak i u Srbiji.

Izvor: Amal T Joseph/Shutterstock

Crne kokoške u selu Pojate, kod Paraćina, prije 5 godina stigle su u domaćinstvo Manojlović i tu su se odomaćile. Vrsta, ajam cemani potiče iz Indonezije, a u Srbiju su stigle zahvaljujući Milanu Manojloviću koji od malih nogu obožava živinu.

"Ja sam počeo sa osam jaja. Iskreno, nisam bio u mogućnosti da više, počeo sam sa osam jaja, posle je to bilo i prodaje, kupovine, zamjene, nabavka nove genetike, tako da smo u jednom trenutku došli do dosta velike brojke. Međutim, poslije toga smo smanjili da bi bila što bolja selekcija. Sada smo na toj selekciji, ali u planu je jedna velika farma, sa glavnim naglaskom na ajam cemani, ali biće tu i druge živine", kaže Milan Manojlović.

Neobičnog izgleda, ali i genetike, kokoška ajam cemani poznata je po svojoj izrazito crnoj boji, koja obuhvata perje, kožu, meso, pa čak i organe.

"Ko nema averziju prema boji mesa, meso je stvarno ekstra kvaliteta. Supa je prelijepa, jaja su potpuno bijela, znači uopšte se ne razlikuju od ostale živine što se jaja tiče. Prošla godina je bila baš onako uspješna za nas što se tiče te brojke koju smo postigli. Tu je, boga mi, bilo oko nekih 200 komada", kaže Slađana Manojlović.

Nisu teške za uzgoj

Manojlovići ističu da ove koke nisu teške za uzgoj. Trude se da im daju ono najbolje za njih, a to su žitarice. Puštaju ih da kljucaju sve ono što je priroda podarila svakom selu, a poseban slatkiš su im kalifornijske gliste koje Manojlovići takođe proizvode.

"Moja djelatnost su ajam cemani koke i prepelice, da kažem, bavim se živinom. A dok moji čuvaju ovce, čuvaju te kalifornijske gliste za proizvodnju glistenjaka i tako", kaže Milan, a njegova majka dodaje:

"Jedu sasvim običnu hranu, znači koncentrate izbjegavamo maksimalno. Jaja su oplođena, u jatu su pijevci koje mijenjamo, vodimo računa o krvnom srodstvu. Znači, inače jedu pšenicu, kukuruz, ječam, apsolutno neki miks sasvim obične hrane, ništa posebno. To je po meni organsko jaje.

Ajam cemani važi za jednu od najskupnijih živina na svijetu. U pojedinim zemljama za ovu vrstu kokoške je potrebno izdvojiti čak vrtoglavih 500 evra po komadu.

"Čak ih zovu Lamborgini živina, vjerovatno je to zbog cijene. Mislim, to je, tako da, ko voli, svako zadovoljstvo se plaća, znači, šta da vam kažem. Nisu one neke nosilje, da se hvalimo time. To je neka brojka možda od 100 do 120 komada, da je to teško sada i tačno precizirati i reći. Ali, otprilike, nosivost u prošloj godini je bila fantastična. Nosile su tokom cijele godine. Od nekih 12 mjeseci u godini one su nosile 11. Samo pauza je bila nekih mjesec dana", pojasnila je Slađana.

(EUpravo zato/RTRS)