Odmotava se klupko ubistva u Zagrebu: Policija složila mozaik, sumnja se da je ovo motiv likvidacije mladog para

Policijska istraga pokazala je da se u petak, 13. juna, u 17 časova, Matija M. (29) odvezao motociklom do stambene zgrade u Črnoj vodi u Zagrebu i ušao u garažu u kojoj je par ubijen.

Izvor: Printscreen/Društvene mreže

Matija M. (29), pripadnik pripadnik Počasno-zaštitne jedinice Hrvatske, osumnjičen je da je ubio par u Zagrebu dok je Fran R. (31) osumnjičen da mu je pomogao u izvršenju zločina, Kako Hina nezvanično saznanaje, motiv je finasijske prirode.

Zagrebačka policija saopštila je da je u saradnji sa vojnom policijom završila krivičnu istragu i podnela krivičnu prijavu protiv 29-godišnjeg pripadnika Vojske Republike Hrvatske zbog teškog ubistva, a protiv 31-godišnjeg muškarca zbog pomaganja u ubistvu 30-godišnje žene i 38-godišnjeg muškarca.

Matija sat vremena u garaži čekao Andreu i Marijana

Policijska istraga pokazala je da se u petak, 13. juna, u 17 časova, Matija M. (29) odvezao motociklom do stambene zgrade u Črnoj vodi u Zagrebu. Motocikl parkiran pored zgrade i ušao u otvoreni prostor garaže zgrade. Nakon što je ušao, sakrio se. Oko 18:15 časova, Marijan C. (38) i Andrea K. (30) ušli su u pomenutu garažu.

Prišli su bijelom Audi A4 karavanu. Andrea K. je sjedela na sjedištu vozača, a Marijan C. na mestu suvozača. Matija M. je zatim otrčao do automobila, prišao vozačevoj strani i ispalio 16 hitaca u pravcu Andree K. i Marijana C.

Matija M. je zatim pobjegao sa mjesta događaja na motociklu. Sa sobom je ponio oružje kojim je ubio Marijana C. i Andreu K. Prema ranije osmišljenom planu i dogovoru sa Franom R. (31), Matija M. se odvezao na lokaciju u zoni Sljeme u Zagrebu, koja je udaljena nekoliko ulica od mjesta zločina. Fran R. ga je tamo sreo. Matija M. mu je predao motocikl i uzeo mu automobil i odvezao ga na svoje radno mjesto - kao pripadnik Počasnog bataljona iz Pantovčka, odnosno Oružanih snaga Republike Hrvatske, bio je zadužen za obezbjeđivanje kancelarije predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Izvor: Printscreen/Društvene mreže

Fran R. je odvezao motocikl do adrese prebivališta Matije M, parkirao ga na trotoaru ispred stambene zgrade i odvezao se sa mjesta događaja u svom automobilu.

Andrea K. je na društvenim mrežama objavljivala fotografije i vidio snimke sa Marijanom C, uglavnom sa njihovih zajedničkih putovanja od prošle i ove godine. Njih dvoje nisu prijavili nikakve pretnje.

Andrea ima dijete sa bivšim suprugom Andrejem B, ali policija je saopštila da on ni u jednom trenutku nije ugrožen i da je siguran.

Matija M. je istražiteljima rekao da je radio u vrijeme zločina. U stanu Frana R. (31) pronađene su dve puške, dva pištolja Heckler & Koch i HS - isti model oružja za koji je Matija M. bio zadužen u vojsci. Obojica su negirali bilo kakvu povezanost sa ubistvom Marijana C. i Andree K. Nezvanične informacije ukazuju na to da su osumnjičeni članovi istog auto kluba kao i Andrej B, bivši suprug Andree K. i da je finansijski spor motiv ubistva.

Izvor: Youtube/printScreen

Oglasio se i advokat osumnjičenog vojnika

Vojnik osumnjičen za brutalno dvostruko ubIstvo koje se dogodilo u petak u zagrebačkom naselju Markuševec, u lisicama je jutros doveden u prostorije Županijskog državnog tužilaštva gde će biti ispitan.

Sve su nadzirali maskirani specijalci s dugim cijevima.

Pretpostavlja se da će državno tužilaštvo tokom dana predložiti određivanje istražnog zatvora. Uhapšeni vojnik je već ispitan u sjedištu kriminalističke policije u Hajncelovoj ulici. To ispitivanje se završilo kasno sinoć.

"Kao i svaki uhapšeni čovjek, sigurno nije u dobrom stanju"

Advokat Tomislav Kešina koji po službenoj dužnosti brani Matiju M. dao je izjavu danas.

"Tereti se za krivično djelo teško ubistvo. Ne smem vam govoriti nikakve detalje o odbrani. Šta će biti s predlogom za istražni zatvor, tek ćemo vidjeti. Danas će nam biti rečeno na čemu temelje optužbe", rekao je Kešina.

Na pitanje novinara kako se osjeća uhapšeni M. M. Kešina je odgovorio:

"Čuo sam se s njegovom porodicom. Gledajte, kao i svaki čovek koji je uhapšen, sigurno nije u dobrom stanju", zaključio je Kešina.

(Jutarnji/Index.hr/MONDO)