Prekršio mjere zabrane: Osumnjičenom za nasilje u porodici određen pritvor

Osnovni sud Banjaluka odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu A.G.(39) osumnjičenom za nasilje nad suprugom, rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i može trajati najduže 30 dana od hapšenja, odnosno do 26. januara.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci odredio je pritvor, zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni A.G. počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Iz Tužilaštva je rečeno da je riječ o muškarcu koji je nastanjen u Prijedoru, koji je osumnjičen da je u petak, 26. decembra, u Banjaluci prekršio zaštitne mjere od nasilja u porodici koje mu je izrekao nadležni sud.

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Srna)