logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prekršio mjere zabrane: Osumnjičenom za nasilje u porodici određen pritvor

Prekršio mjere zabrane: Osumnjičenom za nasilje u porodici određen pritvor

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Osnovni sud Banjaluka odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu A.G.(39) osumnjičenom za nasilje nad suprugom, rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji.

Osnovni sud Banjaluka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i može trajati najduže 30 dana od hapšenja, odnosno do 26. januara.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci odredio je pritvor, zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni A.G. počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Iz Tužilaštva je rečeno da je riječ o muškarcu koji je nastanjen u Prijedoru, koji je osumnjičen da je u petak, 26. decembra, u Banjaluci prekršio zaštitne mjere od nasilja u porodici koje mu je izrekao nadležni sud. 

*Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekog ko jeste, možete se obratiti za pomoć na sljedeće telefone: SOS telefon za Republiku Srpsku - 1264, SOS telefon za Federaciju BiH - 1265 ili prijavite policiji na broj 122.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

nasilje u porodici pritvor Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ