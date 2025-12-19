logo
Roditelji iz Istočnog Sarajeva optuženi za napad na maloljetnog sina

Autor Dragana Božić
0

Osnovni sud u Sokocu potvrdio je optužnicu protiv lica čiji su inicijali B.G. i S.Š. zbog verbalnog i fizičkog napada na maloljetnog sina, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Roditelji iz Istočnog Sarajeva optuženi za napad na maloljetnog sina Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Optužnicom se B.G. i S.Š. terete da su u julu u porodičnom stanu koji koriste B.G. i maloljetni sin u Istočnom Novom Sarajevu, pod dejstvom alkohola vršili psihičko i fizičko nasilje nad djetetom.

Prvo su ga majka B.G, a potom i otac S.Š, verbalno, a potom fizički napali nanjevši mu tjelesne povrede.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nakon provedene istrage je 24. oktobra podiglo optužnicu protiv B.G. i S.Š. zbog nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici.

(Srna)

Istočno Sarajevo optužnica nasilje u porodici

