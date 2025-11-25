Banjalučanin pretukao sina, supruzi prijetio da će joj “polomiti kosti”, osuđen na uslovnu kaznu

Banjalučanin S.Đ. pravosnažno je osuđen na uslovnu kaznu od osam mjeseci zatvora za dva krivična djela nasilja u porodici, a koja se neće izvršiti ako u roku od jedne i po godine ne ponovi krivično djelo.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka je protiv njega podiglo dvije optužnice, jednu zbog nasilja nad sinom, a drugu zbog nasilja nad bivšom suprugom, a predmet je objedinjen i izrečena mu je jedinstvena kazna.

Po prvoj optužnici oglašen je krivim da je prijetnjom nasiljem ugrozio tjelesni integritet bivše suruge i na taj način doveo do povreda njenog fizičkog integriteta i duševnog zdravlja.

Događaj se desio u decembru 2021. godine oko 16.15 časova na ulici u Banjaluci.

“Prišao je svojoj bivšoj supruzi M. Đ., nakon što ju je ugledao na ulici. Desnom rukom ju je uhvatio za bradu, da bi joj potom opsovao majku i vrijeđao je, te rekao “da će joj polomiti kosti, jer ga je ona zavadila sa porodicom”, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu, što je kod oštećene izazvalo osjećaj straha i ugroženosti za svoj i život djece”, navedeno je u presudi.

Za ovo krivično djelo je osuđen na četiri mjeseca zatvora.

Po drugoj optužnici oglašen je krivim da je primjenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet sina, pri čemu je koristio sredstvo pogodno da ga teško povrijedi.

“Dana 9. septembra 2022. godine oko 17.40 časova u Banjaluci na ulaznim vratima stana u kojem boravi došlo je do verbalno sukoba između osumnjičenog i njegovog sina D. Đ. Nakon što je oštećeni krenuo niz stepenice zgrade, osumnjičeni ga je stigao i fizički napao udarivši ga drškom metle, i nanio mu povrede nadlaktice lijeve ruke i vrata. Kada je oštećeni pokušao da se odbrani, zamahnuo je i udario osumnjičenog, nakon čega je on ponovo udario sina metlom po glavi, zadavši mu povredu u vidu posjekotine promjera šest centimetara u frontalnoj regiji”, navodi se u presudi.

Za ovo krivično djelo osuđen je na šest mjeseci zatvora.

Primjenom zakonskih propisa, izrečena mu je jedinstvena kazna uslovne osude.

"Utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci i istovremeno određuje da se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od jedne godine i šest mjeseci po pravosnažnosti presude, ne učini novo krivčno djelo", navodi se u presudi.

Takođe, izrečena mu je i mjera zabrane približavanja bivšoj supruzi i sinu na 200 metara u periodu od dvije godine.

(Mondo)