Horor u Glini: Otac polio sina benzinom i zapalio ga, izgorjela i kuća

Otac je zapalio sina u kući u Glini.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Otac (58) je zapalio sina u kući u Glini u Hrvatskoj, piše "Jutarnji list". Kako je utvrdila policija, muškarac je zapalio gorivo u sobi u kući u kojoj su mu bili supruga i sin.

Polio je sina benzinom kao i prostoriju. Potom je uzeo krpu, zapalio je i bacio je na svog sina.

Sin je zadobio teške tjelesne povrede i nalazi se u Opštoj bolnici u Sisku. Mladića je spasila njegova majka, cijela kuća je izgorjela, a ona ga je izvukla napolje i skinula sa njega zapaljenu odjeću.

Na licu mjesta ubrzo su se pojavili Hitna pomoć, vatrogasci i policija. Otkriveno je u međuvremenu da je muškarac zlostavljao sina od 2022. godine, a prošle nedjelje je čak supruzi prijetio smrću.

Muškarac je odmah uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja djela i uticaja na svjedoke. On se tereti za pokušaj ubistva, dovođenje u opasnost života i imovine, nasilje u porodici i prijetnje.