Predložen pritvor muškarcu u Istočnom Sarajevu koji je majci prijetio da će je "sravniti sa zemljom"

Osnovnom sudu na Sokocu predložen je pritvor za muškarca Đ. M. osumnjičenog da je u Istočnom Novom Sarajevu prijetio majci, nakon što mu je oduzela džoint, da će je "sravniti sa zemljom" i zapaliti kuću.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osumnjičen je da je majci B. M prijetio od večeri 11. septembra do popodnevnih časova sljedećeg dana, a da je u više navrata 12. septembra zvao telefonom, slao pisane, audio i video poruke u kojima ju je vrijeđao, psovao porodicu, te nazivao pogrdnim imenima.

Majka je, nakon što se tog dana vratila sa posla, po ulasku u kuhinju zatekla zabijen nož u krilu viseće kuhinje, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Pritvor je predložen zbog bojazni da će, ukoliko se osumnjičeni za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici nađe na slobodi, to ponoviti ili učiniti drugo krivično djelo za koje može biti određen zatvor od tri godine ili teža kazna.

(MONDO/Srna)