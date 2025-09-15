logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predložen pritvor muškarcu u Istočnom Sarajevu koji je majci prijetio da će je "sravniti sa zemljom"

Predložen pritvor muškarcu u Istočnom Sarajevu koji je majci prijetio da će je "sravniti sa zemljom"

Autor Nikolina Damjanić
0

Osnovnom sudu na Sokocu predložen je pritvor za muškarca Đ. M. osumnjičenog da je u Istočnom Novom Sarajevu prijetio majci, nakon što mu je oduzela džoint, da će je "sravniti sa zemljom" i zapaliti kuću.

4.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osumnjičen je da je majci B. M prijetio od večeri 11. septembra do popodnevnih časova sljedećeg dana, a da je u više navrata 12. septembra zvao telefonom, slao pisane, audio i video poruke u kojima ju je vrijeđao, psovao porodicu, te nazivao pogrdnim imenima.

Majka je, nakon što se tog dana vratila sa posla, po ulasku u kuhinju zatekla zabijen nož u krilu viseće kuhinje, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

Pritvor je predložen zbog bojazni da će, ukoliko se osumnjičeni za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici nađe na slobodi, to ponoviti ili učiniti drugo krivično djelo za koje može biti određen zatvor od tri godine ili teža kazna.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Istočno Sarajevo pritvor nasilje u porodici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ