Odbornici podržali Dodika: Deklaracija Saveza opština i gradova RS usvojena u Banjaluci, Trebinju i Istočnom Sarajevu

Skupštine Banjaluke, Trebinja i Istočnog Sarajeva usvojile su Deklaraciju Saveza opština i gradova Republike Srpske, kojom se odbacuje presuda predsjedniku Miloradu Dodiku, čiji je mandat CIK BiH prethodno suspendovao.

Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

U Banjaluci su odbornici su jednoglasno usvojili informaciju koja obuhvata šest zaključaka, a kojima se presuda odbacuje.

U jednom od navedenih zaljučaka navodi se da suverenitet pripada narodu Republike Srpske, te da je neprihvatljivo da se odluke o predsjedniku Srpske donose van Republike.

"Podržavamo očuvanje institucionalnog integriteta Republike Srpske, a Skupština grada Banjaluka će sve svoje buduće stavove i odluke donositi polazeći od načela demokratske volje naroda Republike Srpske", navedeno je u zaključcima u okviru informacije.

U Trebinju je za Deklaraciju glasalo 20 odbornika, dok su četiri odbornika Liste za pravdu i red i SDS-a bili protiv. Gradonačelnik Mirko Ćurić istakao je da presuda predstavlja politički pritisak i pokušaj narušavanja legitimiteta institucija RS. Odbornici SNSD-a i NDP-a pružili su punu podršku predsjedniku, dok opozicija tvrdi da lokalni parlament nije nadležan za ovakve odluke.

U Istočnom Sarajevu Deklaraciju je podržalo 20 odbornika, dok je devet odbornika SDS-a glasalo protiv. Gradonačelnik Ljubiša Ćosić naglasio je da cilj Deklaracije jeste političko jedinstvo i očuvanje pozicije Republike Srpske.

Savez opština i gradova RS usvojio je Deklaraciju 8. avgusta, pozvavši lokalne skupštine širom Srpske da je potvrde. Skupština Prijedora će o Deklaraciji raspravljati na posebnoj sjednici 3. septembra.

(MONDO)