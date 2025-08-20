Srpska između prava i politike: Da li je Dodik i dalje predsjednik?

Republika Srpska je u ustavno-pravnom vakuumu: premijer podnio ostavku, predsjedniku Miloradu Dodiku oduzet mandat i sve njegove odluke prijete neustavnošću. Mediji više ne znaju kako da ga potpišu – kao predsjednika, bivšeg ili drugačije – što dodatno zbunjuje javnost.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Republika Srpska od svog nastanka nije bila u složenijoj političko-pravnoj situaciji nego danas. Premijer je podnio ostavku, a predsjedniku Republike Centralna izborna komisija BiH oduzela je mandat. Time je nastao pravni vakuum bez presedana – jer Ustav RS ne predviđa scenario u kojem predsjednik prestaje da postoji kao institucija. Dodik, međutim, odbija da prizna odluku CIK-a i najavljuje da će nastaviti da obavlja funkciju, iako pravnici jasno upozoravaju: od 12. juna on više nije predsjednik, a sve njegove odluke su ništavne.

Ukoliko Milorad Dodik, uprkos tome, pokuša da imenuje novog mandatara, cijela buduća Vlada Republike Srpske biće ustavno osporiva.

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević za Nezavisne novine otvoreno kaže da bi takav premijer bio „neustavan ne samo po Ustavu RS, nego i po Ustavu BiH“. To znači da se Srpska dovodi u situaciju u kojoj bi svaka odluka nove vlade mogla pasti pred sudom, čime RS rizikuje institucionalnu paralizu.

U ovom trenutku jasno je da se sudaraju dva narativa – pravni i politički. Dodik i njegovi saradnici tvrde da je riječ o politički motivisanom procesu i zloupotrebi pravosuđa, dok ustavnopravni stručnjaci upozoravaju da se pravila ne mogu savijati do besmisla. Jer, kada „volja naroda“ postane izgovor za ignorisanje ustava, institucije se pretvaraju u kulisu, a pravna sigurnost nestaje.

Podsjećanja radi, Republika Srpska se i ranije suočavala sa krizama predsjedničkog mandata – nakon smjene Nikole Poplašena 1999. ili smrti Milana Jelića 2007. godine. Tada su institucije reagovale i pronađeno je privremeno rješenje. Danas, međutim, djeluje da se rješenja ne traže, jer bi svako odstupanje značilo i formalno priznanje da Dodik više nije predsjednik.

Takva politika vodi u začarani krug – jer što god Dodik potpiše, biće osporeno. Republika Srpska rizikuje da postane talac jednog čovjeka, a time i da izgubi ono što je najvažnije – institucionalni legitimitet i stabilnost.

Odgovore na ključna pitanja očekuje se u petak, 22. avgusta, kada će Narodna skupština Republike Srpske održati posebnu sjednicu, na kojoj će raspravljati o presudi Suda BiH izrečenoj predsjedniku Republike i odluci CIK-a o prestanku mandata Milorada Dodika, te zauzeti stav o budućim aktivnostima institucija Srpske.

