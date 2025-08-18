logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Neće me smjenjivati strana vlada", poručio Dodik 3

"Neće me smjenjivati strana vlada", poručio Dodik

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
3

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da ga neće smjenjivati strana vlada i da će poštovati volju srpskog naroda.

IMG_7513.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Nisu poštovali Ustav BiH, nisu poštovali Ustav Republike Srpske, nisu poštovali zakon, a ja treba da poštujem njihovo nepoštovanje svega! Neću poštovati", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naglasio da će poštovati volju srpskog naroda.

"Bili ste bahati i osioni, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti. Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smjenjivati strana vlada! Vi tjerajte po svome, mi ćemo po svome. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti", naveo je Dodik.

Podsjećamo, Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo je žalbu advokatskog tima Milorada Dodika, predsjednika RS, na odluku Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjednika Republike Srpske

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik presuda

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Fijuk

Zovi Nikolu Poplašenog, izvini mu se i pakuj se. Što prije odeš, prije ćemo prodisati. Da se ne pozdravljamo...

Brko

Nema problema dragi Milorade evo čitava RS će da legne na prugu zbog tebe, toliko dobra si nam donio zadnjih 15 god, ne znam kako bi preživjeli. Hvala ti đe čuo i ne čuo. Da nisi toliko tlačio i jahao, sad ja ne bi živio dostojanstveno ko čovjek u Njemačkoj, nego bi se patio u na svojoj rodnoj grudi

BL

A joj sad kad se otcijepimo pa nas prizna Tatarstan

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ