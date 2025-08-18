"Neće me smjenjivati strana vlada", poručio Dodik

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da ga neće smjenjivati strana vlada i da će poštovati volju srpskog naroda.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Nisu poštovali Ustav BiH, nisu poštovali Ustav Republike Srpske, nisu poštovali zakon, a ja treba da poštujem njihovo nepoštovanje svega! Neću poštovati", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naglasio da će poštovati volju srpskog naroda.

"Bili ste bahati i osioni, a očekujete da ja budem pokoran. Neću biti. Ja sam predsjednik Republike Srpske, a vi pišite šta god hoćete. Izabrao me je narod, neće me smjenjivati strana vlada! Vi tjerajte po svome, mi ćemo po svome. Nadam se da nam se putevi neće ukrstiti", naveo je Dodik.

Podsjećamo, Apelaciono odjeljenje Suda BiH odbilo je žalbu advokatskog tima Milorada Dodika, predsjednika RS, na odluku Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata predsjednika Republike Srpske

(Srna)