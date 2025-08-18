Dodik otkrio novu funkciju za Viškovića nakon ostavke na mjesto premijera: Biće direktor “Autoputeva RS”

Predsjednik SNSD Milorad Dodik najavio je danas, nakon ostavke premijera RS, da će Radovan Višković ubuduće biti direktor javnog preduzeća “Autoputevi RS”.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dodik je istakao da su ovi potezi samo kadrovska fluktuacija unutar SNSD-a.

“Trebamo novu energiju i da ljudi nakon skoro sedam godina manadata treba da učine nešto na dinamici da bude bolje. Zahvalan sam što nemamo nikakvu aferu, imamo ljudski dogovor, a Višković će se baviti kadrovskim pitanjima u SNSD-u”, kazao je Dodik i najavio njegovu “važnu ulogu na sljedećim Opštim izborima u BiH”.

“On ostaje jedan od naših najvažnijih ljudi u budućem vremenu”, dodao je Dodik.

Višković je prethodno obrazložio da je u dogovoru sa predsjednikom RS i predsjednikom NSRS, odlučeno da se bira nova Vlada.

“Ja sam dijete SNSD-a, ostajem u timu, radiću neki drugi posao”, istakao je.

Nakon najava da će biti formirana nova Vlada RS, Dodik je podsjetio i na ponudu SNSD-a za formiranje tzv Vlade nacionalnog jedinstva, a koju je opozicija u Republici Srpskoj odbila.

(MONDO)