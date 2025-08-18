Dodik otkrio novu funkciju za Viškovića nakon ostavke na mjesto premijera: Biće direktor “Autoputeva RS”

Predsjednik SNSD Milorad Dodik najavio je danas, nakon ostavke premijera RS, da će Radovan Višković ubuduće biti direktor javnog preduzeća “Autoputevi RS”.
Dodik je istakao da su ovi potezi samo kadrovska fluktuacija unutar SNSD-a.
“Trebamo novu energiju i da ljudi nakon skoro sedam godina manadata treba da učine nešto na dinamici da bude bolje. Zahvalan sam što nemamo nikakvu aferu, imamo ljudski dogovor, a Višković će se baviti kadrovskim pitanjima u SNSD-u”, kazao je Dodik i najavio njegovu “važnu ulogu na sljedećim Opštim izborima u BiH”.
“On ostaje jedan od naših najvažnijih ljudi u budućem vremenu”, dodao je Dodik.
Višković je prethodno obrazložio da je u dogovoru sa predsjednikom RS i predsjednikom NSRS, odlučeno da se bira nova Vlada.
“Ja sam dijete SNSD-a, ostajem u timu, radiću neki drugi posao”, istakao je.
Nakon najava da će biti formirana nova Vlada RS, Dodik je podsjetio i na ponudu SNSD-a za formiranje tzv Vlade nacionalnog jedinstva, a koju je opozicija u Republici Srpskoj odbila.
(MONDO)