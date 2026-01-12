Banjalučanku koja brine o mačkama s ulice udario auto, apel građanima da pomognu

Banjalučanka Dada, volonterka koja brine o mačkama sa ulice, u teškom je stanju nakon saobraćajne nesreće.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nju je udario automobil, a kako kažu iz Udruženja WagWag, polomljena joj je karlica i u teškom je stanju. Mačke o kojima se brine, njih 14, trenutno nemaju nikoga.

"Iako moramo da vjerujemo da će ovoj divnoj ženi univerzum da vrati sve dobro što je ona pružala bićima oko sebe i da će se potpuno oporaviti, mace trenutno nemaju nikoga. Potreban je hitan smještaj ili dom za mačke. Teta Dada im je pružala sigurnost, ljubav sve do odlaska u dom, a trenutno im je jedina opcija ulica", kažu iz Udruženja.

Ukoliko ste u mogućnosti da pomognete, javite se Udruženju Wagwag da bi vas povezali sa volonterima koji su zajedno sa teta Dadom spašavali mace zadnjih godina.