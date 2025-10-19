logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšeno 14 osoba: Spriječene ilegalne borbe pasa u Derventi

Uhapšeno 14 osoba: Spriječene ilegalne borbe pasa u Derventi

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Pripadnici MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Doboj i Banjaluka i Žandarmerije sproveli su operativnu akciju "Sambo" usmjerenu na sprečavanje zlostavljanja životinja i organizovanja borbi pasa.

Spriječene ilegalne borbe pasa u Derventi Izvor: Shutterstock

Prilikom pretresa jedne lokacije na području Dervente zatečena su 84 lica, državljani Republike Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske.

Policijski službenici su saslušali 70 lica u svojstvu svjedoka, dok je 14 lica uhapšeno i protiv njih će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnim djelima zlostavljanje i mučenje životinja, nedozvoljena proizvodnja i promet narkotičkih sredstava i omogućavanje uživanja opojnih droga.

U toku su pretresi vozila i uviđaj na mjestu borilišta, saopšteno je iz MUP-a.

Na licu mjesta nađeni su i leševi ubijenih pasa, više povrijeđenih pasa, a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje psi MUP RS Derventa životinje zlostavljanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ