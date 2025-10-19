Uhapšeno 14 osoba: Spriječene ilegalne borbe pasa u Derventi

Pripadnici MUP-a Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Doboj i Banjaluka i Žandarmerije sproveli su operativnu akciju "Sambo" usmjerenu na sprečavanje zlostavljanja životinja i organizovanja borbi pasa.

Izvor: Shutterstock

Prilikom pretresa jedne lokacije na području Dervente zatečena su 84 lica, državljani Republike Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Federacije BiH i Republike Srpske.

Policijski službenici su saslušali 70 lica u svojstvu svjedoka, dok je 14 lica uhapšeno i protiv njih će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnim djelima zlostavljanje i mučenje životinja, nedozvoljena proizvodnja i promet narkotičkih sredstava i omogućavanje uživanja opojnih droga.

U toku su pretresi vozila i uviđaj na mjestu borilišta, saopšteno je iz MUP-a.

Na licu mjesta nađeni su i leševi ubijenih pasa, više povrijeđenih pasa, a oduzet je novac i određena količina narkotičkih sredstava, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

(Srna)