Približavamo se "vrhuncu izumiranja glečera": Da li svijet kakav poznajemo polako nestaje?

Tamo gdje granica između vrhova velikih planinskih masiva i neba često nije lako uočljiva, nekada su stajali ledeni divovi - glečeri koji su hiljadama godina oblikovali doline i "napajali" rijeke ispod njih.

Izvor: Shutterstock

Danas su ti divovi u opasnosti pod neprekidnim uticajem klimatskih uslova - njihova gotovo nestvarna površina polako nestaje, kap po kap.

Izvor: Shutterstock

U septembru 2019. godine, svijet je obišla vijest da su stanovnici u istočnom dijelu Švajcarske, oplakivali glečer Pizol. Ljudi su nosili crninu, palili svijeće, i upozoravali planetu da će ovo uskoro postati realnost svugdje u svijetu. Za aktiviste spomenuti glečer nije bio samo led, već čuvar rijeka, arhitekta čitavog regiona, i svjedok lokalne istorije. Njegovim, ali i mnogobrojnim nestankom drugih glečera - ušli smo u vrhunac izumiranja.

Vrhunac izumiranja - blizu

Naučnici danas govore o "vrhuncu izumiranja", prema njihovim rečima u pitanju je tačka kada glečeri nepovratno gube svoju bitku: masu, svrhu, sposobnost da utiče na svijet oko sebe.

Nova naučna studija objavljena u časopisu Nature Climate Change, pokazuje da bi do sredine ovog vijeka broj glečera koji nestaju mogao dostići najveću stopu do sada od oko 4.000 godišnje - ako se emisija gasova sa efektom staklene bašte ne smanji značajno.

Fokusi studija su do sada uglavnom bili na tome koliko se ledene mase smanjuju - ukupna količina leda i oblast koju zauzimaju, dok temperature rastu.

Međutim, u ovoj studiji prvi put je posvećna posebna pažnja pitanju "koliko pojedinačnih glečera potpuno nestaje?". Važnost ovog pitanja leži u činjenici da gubitak pojedinačnih glečera ne utiče samo na klimu i nivo mora, već i na lokalne kulture, turizam i ekosisteme.

Izvor: Shutterstock / Julia Mountain Photo

U planinskim kraljevstvima Alpa, Anda i u dijelovima sjeverne Azije, već polovina glečera možda neće ni dočekati sredinu 21. veka. Na Grenlandu i arktičkim prostranstvima, veći glečeri se možda sporije otapaju, ali i oni se približavaju tački bez povratka.

Procjene su da danas postoji više od 200.000 glečera širom svijeta, ali mnogi od njih su mali i brzo se tope - kako se temperatura povećava, broj glečera koji se potpuno povlače ili "izumiru" se povećava, a naučnici upozoravaju da to nije samo pitanje topljenja leda - već potpuno izumiranje tih glečera kao zasebnih oblika prirode.

Kao apel za kraj, naučnici i aktivisti upozoravaju da su oni više od leda - izvor života, bitan element ekosistema i osnovni stubovi lokalnih zajednica. Njihovim nestankom mijenja se planeta kakvu poznajemo: rijeke presušuju, mora se podižu, a čovjek će biti suočen sa ozbiljnim i za sada još uvijek nedovoljno sagledivim posljedicama - jer kad jedan glečer nestane, on se više ne vraća, makar ne za vrijeme jednog prosječnog ljudskog života.

(EUpravo zato/ CNN)